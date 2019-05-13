​Забвению не подлежит

В туркестанском парке Победы состоялось праздничное мероприятие «Имя героя – в памяти народной», в ходе которого представители общественности почтили минутой молчания солдат, не вернувшихся с полей сражений, и возложили цветы к Вечному огню.

О событиях военных лет присутствующим рассказали языком искусства, предложив театрализованную музыкально-хореографическую постановку «Огонь Победы». Праздник продолжила композиция «Тысяча благодарностей казахскому народу!» и праздничный концерт.

С 74-й годовщиной Великой Победы фронтовиков поздравил аким области Умирзак Шукеев, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Неменьший вклад в победу внесли и труженики тыла, заменив у станка и в поле тех, кто отправился на войну.

Более 140 тыс. жителей региона защищали родину с оружием в руках. Домой вернулась только половина из них. За проявленный героизм 51 солдат удостоен звания Героя Советского Союза, один – Халық Қаһарманы. Восемь человек стали кавалерами ордена Славы трех степеней. День Победы встретили 63 участника Великой Отечественной войны, 9 445 тружеников тыла и 52 приравненных к ветеранам Великой Отечественной.

Ко Дню Победы во всех районах и городах за счет местных бюджетов участникам Великой Отечественной войны была оказана единовременная материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, или 252 500 тенге. Не остались без внимания и граждане, приравненные к участникам войны. Им также выплачена денежная помощь.

Аким области Умирзак Шукеев посетил нескольких ветеранов на дому, лично поздравив с главным праздником. Абжаппар Дайрабайулы отправился на фронт в 1943 году, участвовал в освобождении Польши. После возвращения на родину работал учителем.

Также аким области побывал в доме ветерана Великой Отечественной войны Немета Абдрасилова, воевавшего в составе 1-й гвардейской артиллерийской дивизии. Сначала был наводчиком, а потом – командиром орудия. Воевал на Украинском и Белорусском фронтах, участник Сталинградской и Курской битв. Фронтовик награжден орденами Отечественной войны I степени, орденами Славы II и III степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Воспитал пять сыновей и дочь.

Сейчас у ветерана 20 внуков и 18 правнуков.