Забыть про хворь поможет школа

Каждому предлагается здесь занятие по вкусу: можно, например, заняться вязанием или рисованием, изучением иностранных языков под руководством высококвалифицированных педагогов, поиграть в настольные игры. И забудут люди и про возраст свой, и про хвори. И вновь, как в молодости, жизнь для них обретет порядок и смысл.

Но если вдруг однажды кому-то станет худо, на помощь немедленно придут опытные врачи. Подобные учреждения – один из важнейших пунктов реализации Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан».

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз