​«Забывчивый» воришка

Безработный «гастролер» использовал простую тактику: под видом клиента заходил в магазин, просил продавца показать ему разные товары, а тем временем прятал под куртку сигареты. Положив затем в пакет продукты, он вдруг спохватывался, что забыл в машине кошелек. Оставив пакет в магазине, уходил якобы за деньгами, а на самом деле попросту скрывался. Сигареты мошенник перепродавал на рынке.

Начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК (мошенничество). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.