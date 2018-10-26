​Зачем грызть камень, когда можно его обойти?

МИЛЛИОНЫ ВАРИАНТОВ

– Я преподаю более 10 лет, стараюсь увлечь писательским искусством, публичными выступ­лениями, работой с голосом. Люди нередко попадают в ситуацию, когда дело стопорится. Писатели обнаруживают, что не в состоянии складывать слова в предложения: идеи либо отсутствуют вовсе, либо кажутся дурацкими. Музыканты сочиняют одну и ту же мелодию или повторяют старые...

На тренинге мы работаем с телом, речью и текстом. Основной принцип – возможность осознанного действия. Через тело это понимается лучше всего, потому что оно, в отличие от ума и сердца, всегда здесь и сейчас. В уме мы можем строить планы, в сердце – лелеять мечты. А тем временем тело чувствует боль, дышит, мерзнет. Вот только мы управляем телом с помощью мозга, а потому часто совершаем определенные действия автоматически. Развитие осознанности помогает избавиться от автоматизма.

Поясню на примере. Я прошу участников тренинга несколько раз очень медленно лечь и очень медленно подняться. Но только так, чтобы в любой

момент им было комфортно. Поначалу они кряхтят и ловят себя на неприятных ощущениях, но совсем скоро достигают оптимального состояния. Входят в поток, учатся прислушиваться к своему телу. Это нужно, чтобы понять: мы изменчивы и можем пойти в любом направлении, когда захотим. Свобода есть везде. А тупики и ступоры возникают от дискомфорта, порой надуманного. Писатель придумывает персонажа, сам закручивает ему гайки, загоняет в предлагаемые обстоятельства и потом не может понять, как его вытащить. А сколько таких ситуаций в реальной жизни?

Проведу аналогию с деревом. Корень прорастает в землю и встречает на своем пути камень. Но, в отличие от человека, не начинает рефлексировать, кричать: «Шеф, все пропало!» Тот факт, что он встретился с камнем, воспринимается корнем только как новое условие, изменение обстоятельств. Он «понимает», что может обойти камень и спокойно расти дальше. И ведь так оно и происходит.

Это естественно для природы – выбирать удобный способ развития. А человек часто идет противоположным путем: начинает грызть камень, бьется о него головой, хотя достаточно всего лишь его обойти одним из миллиона вариантов.

О МОЛОДЕЖИ

– Многие сетуют, что молодежь перестала читать книги. Я так не считаю. Два года вел на одном из республиканских каналов передачу «Литературный клуб». Предполагалось, что ее будет смотреть молодежь, и мне нужны были данные о том, что они читают и читают ли вообще. Я проводил опросы в школе, где преподавал искусство коммуникаций с литературным оттенком – так можно охарактеризовать тот предмет-микс.

Среди более чем сотни школьников, опрошенных мной, книги читали практически все. Причем те же, что читал в их возрасте я: Дюма, Ремарка, Толкиена, Сэлинджера, Брэдбери. Ребят просто нужно заинтересовать. Они читают меньше, чем предыдущие поколения, потому что появились новые каналы получения информации.

О ЛИТЕРАТУРНОМ КАЙФЕ

В чем же все-таки кроется магия литературы? Почти все люди хотят реализоваться в творчестве. Это заложено генетически. А в литературу они приходят, так как им кажется, что со словом работать проще, нежели с чем-то другим. Музыка, кино, танец, пение – все требует специальной подготовки. И многие считают: если говорить я умею, писать умею, печатать тоже, значит, дело в шляпе.

Отчасти они правы. Писательство – это на 80% ремесло. И им можно овладеть, даже если у человека нет выраженного таланта. Существует множество инструментов, которые нужно научиться применять на прак­тике. Все мои студенты после пройденного курса начинают писать гораздо лучше. Среди них уже есть лауреаты международных литературных премий, авторы, чьи книги издают за рубежом и переводят на другие языки. Есть те, кому навыки пригождаются в бизнесе: в этой сфере популярен сторителлинг. Кто-то сочиняет сказки для своих детей. Кто-то желает грамотно и увлекательно написать автобиографию для потомков, чтобы помнили.

Скажу откровенно: часто людям просто скучно. Заедают будни. Хочется найти отдушину, почувствовать себя творцом. А если они еще и обнаруживают, что реально получается, тогда кайфуют все, начиная с меня.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ

Казахстанские литераторы могут пойти тремя путями. Первый – по государственной линии, через Союз писателей. Знаю совсем не много людей, которым удалось успешно пройти по нему.

Второй вариант: автор пишет книгу, идет с рукописью в издательство и выпускает ее за деньги – свои или спонсорские. После сам идет в книжный магазин и заключает с ним договор на реализацию. Долгие годы в наших книжных магазинах одиноко стояли шкафы с табличкой «Современная казахстанская литература». Там можно было найти, например, сборник стихов с романтическими фотографиями девушки, которой издание книги оплатил папа. Или папа сам наваял роман и решил, что он достоин публичного признания. На той полке могли затеряться вполне приличные вещи, также изданные самиздатом, но более высокого профессионального уровня. Знаю хороших авторов, которые шли по этому пути.

Сейчас ситуация улучшилась, потому что появились издательские проекты: человек или организация вкладывают ресурсы в книги казахстанских авторов. Они проходят хоть через какие-то фильтры. Иногда сами фильтры тоже не выдерживают никакой критики, но это уже другая история. Мусора в книжных магазинах стало меньше – факт.

Третий путь – прямой выход на зарубежный рынок. Последние мои книги «Любая любовь» и «Тимур и его лето» вышли в серьезных российских издательствах. Оба раза я принимал участие в литературных конкурсах и в качестве дополнения к награде получал договор о сотрудничест­ве. Тиражи уже разошлись, и мы обсуждаем возможность переиздания.

...Долгие годы я беспокоился о казахстанской литературе, пытался ее всесторонне развивать. Рассказывал о казахстанской литературе на международных литературных фестивалях, куда меня звали, называл ярких авторов в интервью и на творческих встречах, говорил о современных книгах в своей передаче на ТВ. Все казалось тщетным.

Однако прошло время, и сегодня авторов появляется больше, их тексты становятся лучше. Казахстанская литература может выйти на новый уровень.