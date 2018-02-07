Зачем постпреды Казахстана и США тайно посетили Афганистан, рассказано в новом фильме ТРК Президента РК

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал в своих аккаунтах социальных сетей фильм о председательстве Казахстана в Совете безопасности ООН, в котором рассказывается о тайной поездке постпредов США и РК в Кабул, передает Кazpravda.kz.
"Что действительно Казахстан предложил в Совете безопасности ООН? Зачем тайно ездили в Афганистан постпреды Казахстана и США в ООН? Где на самом деле живут Меланья и Бэррон Трампы? Как при встрече относятся к казахстанцам в Америке? Эти и другие подробности в новом фильме Телерадиокомплекса Президента РК "Глобальная высота Казахстана", – анонсировал Телерадиокомплекс Президента РК новый фильм.
Напомним, с 1 января этого года в течение месяца делегация Казахстана руководила работой главного органа ООН, руководствуясь Политическим обращением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности ООН под названием "Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира", а также своими прагматичными национальными интересами.