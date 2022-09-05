Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, зачем транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США прибыл сегодня в аэропорт города Нур-Султана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Этот самолет прилетел по договоренности нашей с американской стороной. Он доставил дипломатический груз в американское посольство. Есть такая практика, все самолеты, которые развозят дипломатическую почту, принадлежат ВВС США. Они поэтому военные», – сказал Айбек Смадияров.

По его словам, воздушное судно «буквально полтора часа простояло».

«Выгрузили почту и улетели», – заключил представитель МИД РК.