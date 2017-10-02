Форум прошел в формате стопроцентной конкретики. Около 500 представителей местных органов власти сверили часы накануне перехода на самостоятельные бюджеты местного самоуправления. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, в течение пяти лет в республике шла подготовка к реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». Низовым звеньям исполнительной власти – сельским акиматам – поэтапно передали 6 видов налогов (индивидуальный подоходный, на имущество физических лиц, транспортный, земельный и т. д.), а также поступления от аренды помещений, продажи коммунальной собственности. С января 2018 года у 1 066 населенных пунктов (где численность выше 2 тыс. человек) официально появятся собственные бюджеты местного самоуправления. А с 2020 года – во всех 2 444 административно-территориальных единицах республики. В Восточном Казахстане с будущего года на бюджеты IV уровня (после республиканского, областного и районного) перейдут 100 населенных пунктов.
790
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск
