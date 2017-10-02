Форум прошел в формате стопроцентной конкретики. Около 500 представителей местных органов власти сверили часы накануне перехода на самостоятельные бюджеты местного самоуправления. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, в течение пяти лет в республике шла подготовка к реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». Низовым звеньям исполнительной власти – сельским акиматам – поэтапно передали 6 видов налогов (индивидуальный подоходный, на имущество физических лиц, транспортный, земельный и т. д.), а также поступления от аренды помещений, продажи коммунальной собственности. С января 2018 года у 1 066 населенных пунктов (где численность выше 2 тыс. человек) официально появятся собственные бюджеты местного само­управления. А с 2020 года – во всех 2 444 административно-территориальных единицах республики. В Восточном Казахстане с будущего года на бюджеты IV уровня (после республиканского, областного и районного) перейдут 100 населенных пунктов.

Понятно, что главным вопросом на форуме был «Как это работает?». Разъяснения зал получил из первых рук – от министра нацио­нальной экономики РК Тимура Сулейменова.

– В нынешнем году мы приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления», – отметил глава министерства. – Там все расписано. Аппарат главы сельского округа разрабатывает проект бюджета, обсуждает и согласует его на сходе местных жителей. После утверждения районным маслихатом комиссия из числа сельчан контролирует расходование.

Полноценность бюджетов IV уровня, по словам министра, не пострадает – траты останутся на прежнем уровне по 19 бюджетным программам: на детские сады, благоустройство и озеленение, содержание дорог... Для этого предусмотрены субвенции.

– Средства на счета сельских округов стали поступать с 2015 года, - пояснил глава министерства. – В масштабе рес­публики сумма не так велика – 10 миллиардов тенге. Но села смогли их использовать на собственные нужды.

Для перехода на самостоятельные бюджеты сделано уже немало – обучено 2 тыс. сотрудников аппаратов сельских округов, в том числе 916 акимов. Между тем, как признался глава миннац­экономики, в 89 селах из более 1 000 на сегодня нет почтовых отделений, сбор налогов придется вести мобильным группам. Еще в 20 отдаленных селах Восточного Казахстана и Алматинской области только планируют провести Интернет.

Любопытной информацией поделился аким Павлодарской области Булат Бакауов: достаточно было павлодарцам взяться за ревизию налогооблагаемой базы, как реестр пополнился на 14 тыс. объектов! Бюджет – на 53 млн тенге. Зато в Восточном Казахстане картина прямо противоположная. Как рассказал глава региона Даниал Ахметов, при доходах в 9–10 млрд тенге, который дает туризм на озере Алаколь, налогов собирается 24 млн тенге.

– Это ничтожно мало, – возмутился Даниал Кенжетаевич. – За 80 земельных участков на побережье никто не платит налоги. Почти полторы сотни бизнесменов только под нажимом зарегистрировали недвижимость, сделали оценку своего имущества.

С переходом на самостоятельный бюджет такая ситуация, по убеждению главы Восточного Казахстана, будет исключена. Акимы, по словам Даниала Кенжетаевича, начнут следить, чтобы все объекты собственности были зарегистрированы. Чтобы земельные участки были изъяты у неэффективных собственников и чтобы наружная реклама, размещенная вдоль загруженных автотрасс, была оплачена в бюджет.

На съезде был озвучен опыт пилотных сельских округов, обкатавших практику самостоятельных бюджетов. К примеру, в восточно-казахстанском Выдрихинском округе с населением 2,2 тыс. человек за последние 2 года в местный бюджет поступило 14 млн тенге. Деньги пошли на саночистку, праздники, создание двух аллей и другие мероприятия. В проекте самостоятельного бюджета местного самоуправления на 2018 год доходы округа от налогов запланировали на 9,8 млн тенге, расходы – на 47 млн тенге. В Павлодарской области за последние 2 года на счета местного самоуправления 32 округов с населением 140 тыс. человек поступило 862 млн тенге, в 2018 году по прогнозу эта сумма составит 500 млн тенге. Расходы сел с учетом субвенций спрогнозированы на 3,5 млрд тенге.

– Идет развитие гражданского общества, – заключил министр национальной экономики. – У акимов появляется мотивация к тому, чтобы сбор налогов был полным и эффективным. В свою очередь со стороны местного сообщества должен быть контроль за расходами. Сейчас в помощь сельским акимам разрабатываются методические пособия с пошаговым планом действий. Таким образом, в рамках 98-го шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» начался новый этап развития местного самоуправления.