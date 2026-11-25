Чем масштабнее инвестиционный проект, тем выше ответственность за эффективность использования каждого вложенного тенге. И это в полной мере относится к инициативе «Народная стройка», по которой на развитие инфраструктуры направят триллионы тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на QZ Economy Ниже приводим полный текст поста.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Потому и неслучайно сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ с утверждением состава государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации «Халықтық құрылыс», или «Народной стройки». Давайте посмотрим на этот документ внимательнее.

Во-первых, речь идет о полном контроле на всех этапах реализации - от планирования и распределения финансов до фактического ввода объектов в эксплуатацию. То есть комиссия будет следить за соблюдением сроков строительства, стоимостью проектов и правильностью госзакупок, выявлять потенциальные риски и вырабатывать меры для их устранения. Более того, отчеты будут представлять непосредственно президенту раз в квартал и ежегодно.

Во-вторых, комиссию собрали не только из руководителей госорганов, но и общественного сектора - это депутаты Курултая, представители бизнеса и регионов, эксперты, журналисты и общественные деятели. Из этого уже можно сделать вывод о серьезном будущем контроле - закрытая реализация и определение проектов уже невозможно по сути.

И в-третьих, ответим на вопрос - почему вообще понадобилась целая комиссия для контроля? «Народная стройка» - это очень большие инвестиции в инфраструктуру нашей страны с привлечением средств Национального фонда. По сути, мы здесь говорим о преобразовании части накопленного финансового резерва страны в реальные активы, которыми будут пользоваться несколько поколений наших граждан. А потому очевидно, что нужно обеспечить максимальную отдачу от каждого вложенного тенге.

Логика проста.

▪️ Если получится предотвратить необоснованное удорожание одного проекта, то мы сможем освободить ресурсы для реализации другого.

▪️ Своевременное завершение строительства больницы означает, что граждане раньше получат доступ к медицинской помощи.

▪️ Качественно построенная инфраструктура позволяет в будущем сократить расходы на ремонт и содержание.