А как быть, если цены растут, а кошелек стремительно пустеет? Откладывать? А может, лучше думать только о дне сегодняшнем?

– Я честно деньги на старость копил, – сетует сосед. – А толку? Именно на них пришлось квартирную и гаражную проб­лему сына решать. Думал, мир посмот­рю, путешествовать буду. Ага, смотрю, но по телику и в Интернете…

– Работу при желании в любом возрасте можно найти. Например, обучать знакомых «чайников» компьютерной грамотности. С детьми можно посидеть, с собакой погулять. Да много чего! Миллионы не заработаешь, но и над каждой бумажкой или монетой трястись не будешь, – ответила я.

А сама мысленным взором «пробежалась» по другим соседям и порадовалась за них. Многие дачей спасаются. Живут там с весны по осень. И не только фрукты-овощи выращивают, но даже кур держат. Им не надо стоять на рынке со своей продукцией, другие соседи, у кого нет земли или родственников в селе, охотно у них покупают мясо, яйца, овощи и ягоды. В очередь с заказами записываются!

У каждого свой вариант выживания, своя подушка безопасности. Петрович всю жизнь на «железке» проработал, а теперь мелким ремонтом занимается. Какой-никакой, а приработок! Соседка на втором тоже накопительству бойкот объявила. На сбережения купила квартиру и теперь сдает ее. Ее ни кризис, ни пенсия, ни безработица не пугают. Анна Борисовна убеждена, что деньги должны работать!

– Копить их в заначке совершенно незачем, – говорит она. – С собой на тот свет их все равно не заберешь! Нужно жить сейчас, а не завтра. Поэтому не откладывать надо, а вкладывать их в будущее, то есть в детей. В их образование. Они же будут содержать нас, когда мы не сможем зарабатывать. Не о накоплениях надо думать, а детей воспитывать правильно. На них вся надежда!

Слушала я своих милых добрых соседей, а сама вспоминала время, когда я впервые за 10 лет ушла на больничный. Событие незабываемое! Просто раньше предпочитала «перехаживать» болезнь, потому что так не остается времени и ресурсов на жалость к себе. А я очень не люблю жалость. Это как в бессилии расписаться. Но после того, как несколько коллег интеллигентно послали меня лечиться, поняла, что моя игра в супермена, ведущего отчаянную борьбу за существование, не вдохновляет окружающих. И я позволила себе болеть. Радостно и самозабвенно. А врач Валентина Васильевна поддержала меня в этом начинании. Мне открылась новая жизнь. Что там раскалывающаяся голова и кашель, когда есть свобода! Я получила право делать то, на что не могла выкроить время. Систематизировала истории, разбросанные по записным книжкам; укоротила очередь фильмов, ожидавших просмотра; приготовила оригинальное блюдо из сборника рецептов, почитала книгу не урывками, а спокойно под теплым пледом…

И в какой-то момент поймала себя на мысли: «А на своем ли я месте? Может, журналистика – лишь прикрытие, и я созрела стать образцовой домохозяйкой? Может, ну их – эти непрекращающиеся вынашивания строчек и выкидыши нелепых фраз, эти кастинги по подбору точных слов и хирургически неизбежные операции по сокращению текста, эти шальные поиски тем?»

Увы, журналист-таки победил домохозяйку. Пока…