​Задача – качественный контроль

Руководители государственных органов доложили об исполнении Закона «О реабилитации и банкротстве», реализации программ приватизации и легализации, «Нұрлы жол», второй пятилетки индустриализации, развитии государственно-частного партнерства, привлечении инвестиций, трансформации фонда «Самрук-Казы­на», а также о мониторинге за ценами на продовольственные товары и поддержке уязвимых слоев населения.

По итогам заседания К. Масимов поручил организовать качественный контроль за исполнением всех поручений Главы государства.

Подробно по каждому вопросу главы министерств и ведомств, акимы областей проинформируют на заседании Правительства в селекторном режиме, которое состоится 23 ноя­бря 2015 года.