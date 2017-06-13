Задача консорциума – внедрение инноваций

В прошлом году акиматом области совместно с Казахским национальным аграрным университетом на базе местного сельскохозяйственного колледжа был создан учебно-научно-производственный центр. Основной задачей консорциума стала разработка и внедрение инноваций в агропромышленный сектор региона с целью увеличения производительности труда.

Итоги работы консорциума были обсуждены в ходе совещания с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, ректоров трех аграрных университетов РК и Оренбургского государственного аграрного университета, руководителей областных, территориальных управлений, ­инспекций, сельхозформирований области, выпускников высших и средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Как было отмечено на встрече, в соответствии с поручением ­Президента страны аграрный сектор должен стать драйвером экономики РК. Поэтому главным направлением созданного центра стало внедрение инноваций, новых технологий в АПК, использование достижений науки, подготовка востребованных высококвалифицированных кадров.

В регионе есть все условия и возможности для развития АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности, снижения импортозависимости и увеличения экспорта. Работа консорциума уже принесла результаты. Больше полугода регион работает с КазНАУ, вузами Западно-Казахстанской области. В Оренбургском государственном университете, с которым подписан соответствующий меморандум, сегодня обучаются 37 студентов из Актобе. Как подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев, регион нуждается в высококвалифицированных специалистах, поскольку сейчас активно развиваются нетрадиционные отрасли сельского хозяйства, принимаются меры по расширению площадей орошаемых земель.

Сотрудники консорциума работали в нескольких направлениях: вели профориентационную работу среди выпускников школ, занимались подготовкой и переподготовкой кадров, а также внедрением научных достижений ученых университета в сельскохозяйственное производство. Совместно с учеными КазНАУ во всех районах была проведена профориентационная работа с выпускниками школ. При сельскохозяйственном колледже открыт пункт приема документов и проведены консультации для поступления в вузы РК.

В качестве пилотных районов, в которых проводится целенаправленная работа по внедрению научных достижений ученых, определены город Актобе, Алгинский, Хромтауский (производство мяса КРС), Уилский, Иргизский, Байганинский (овцеводческие хозяйства), Алгинский, Айтекебийский (производство кумыса), Шалкарский (производство шубата) районы.

Для прохождения производственной практики студентов и магистрантов определены крупные сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства. В их числе производители баранины – КХ «Жантизер», «Толғанай», «Идеят», «Нұрасыл», говядины – ТОО «Актеп», «Наурыз Сим», кумыса – КХ «Абылай», шубата – КХ «Азамат», мясной комбинат «Айбек».

В минувшем году производственную практику на сельхозпредприятиях области прошли уже 80 студентов. В свою очередь с Западно-Казахстанским аграрным университетом область развивает тесное сотрудничество, ежегодно проводится ярмарка вакансий, что способствует трудоустройству молодых специалистов.

В текущем году по линии КазНАУ­ начата реализация трех проектов, в числе которых «Внед­рение инновационных технологий выпуска продуктов лечебно-профилактического назначения на основе кобыльего молока», «Адаптация и внедрение технологии повышения водообеспеченности орошаемых земель в Актюбинской области», «Искусственное осеменение и внедрение инновационных методов профилактики бесплодия сельскохозяйственных животных». Как отметила проректор Оренбургского государственного аграрного университета Галина Петрова, российский вуз также готов расширять сотрудничество в этом направлении с регионом и на практической основе вести совместные научные исследования.

По итогам совещания были подписаны меморандумы о сотруд­ничестве между акиматом Актюбинской области и аграрными университетами, 27 выпускникам аграрных вузов и колледжей вручены сертификаты на трудоустройство.