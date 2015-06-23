Задача на вырост

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Аграриев подробно знакомят с изменения­ми в законодательстве, касающимися развития этой отрасли, а также с имеющимися инструментами государственной поддерж­ки. Работу по развитию животноводства многие североказахстанские фермеры уже начали. Так, в хозяйстве Павла Леонова из Аккайынского района поголовье крупного рогатого скота сейчас составляет 585 голов. Глава крестьянского хозяйства говорит, что планирует в ближайшие три года увеличить его до 1 500. В планах КХ «Леонов» создать племенной репродуктор и начать переработку сельхозпродукции.
– В 2016 году намереваемся запустить цех по переработке порядка 10 тонн молока в сутки. Если мы не начнем этим заниматься, рентабельности не будет, – говорит П. Лео­нов.
Глава КХ уверен: претворить все планы в жизнь возможно с помощью государственной поддержки.
Глава мамлютского ТОО «ИшимАгроНорд» Игорь Гришанов собирается в ближайшие три года довести поголовье скота в своем хозяйстве до 5 000 голов, для чего в текущем году агроформирование закупит 500 голов КРС.
В ТОО «Аманат-Агро» района Магжана Жумабаева стадо состоит пока из 84 буренок. По сути, товарищество только начинает развивать животноводство, однако за дело здесь взялись с размахом, через три года поголовье возрастет до тысячи. По словам руководителя компании Ерика Ержанова, первую партию скота хозяйство закупит сразу же после подготовки фермы.
Такие встречи носят конкретный характер, позволяют исполнительной власти и производственникам скоординировать действия, убрать с дороги препятствия.

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