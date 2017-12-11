​Задача особого назначения

Такие данные были озвучены на международной конференции «Профилактика бытового насилия в семье – реальные шаги к достижению целей устойчивого развития Казахстана». Мероприятие, проходившее под глобальным девизом «От мира в каждой семье к миру во всем мире», состоялось в преддверии Международного дня прав человека и в ознаменование всемирной акции «Шестнадцать дней без насилия», которая стартовала в нашей стране 25 ноября.

Открывая встречу, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Респуб­лики Казахстан Елена Тарасенко рассказала, что конференции предшествовала большая совместная работа, направленная на реализацию утвержденной Главой государства Концепции семьи и гендерной политики Казахстана. В ней борьба с бытовым насилием определена одной из главных задач.

Главенствующую роль борьбы с семейным насилием в процветании правового государства отметил и заместитель Генерального прокурора Анд­рей Лукин, подчеркнувший, что надзорный орган делает все зависящее для решения поставленных в этом направлении задач, так как является действенным инструментом по реализации полномочий Главы государства как гаранта по защите прав и свобод граждан. Одним из самых мощных рычагов воздействия на преломление ситуации с бытовым насилием заместитель Генпрокурора назвал реализуемый в стране проект «Казахстан без насилия в семье», инициированный Генеральной прокуратурой. А как отметила представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане Илеин Конкиевич, этот проект и предлагаемый им подход к решению существующих проблем соответствует лучшим мировым практикам и способен в корне изменить ситуацию.

Суть проекта и его промежуточные результаты осветила сама автор – старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям Салтанат Турсынбекова. Она отметила, что борьба с бытовым насилием – важнейший приоритет политики государства, а «семейная» проблематика постоянно находится в фокусе уполномоченного по правам человека.

По ее словам, толчком к запус­ку проекта послужило увеличение процента преступлений, совершаемых в семьях. И, создав Концепцию проекта еще в конце прошлого года, разработчики приняли решение запустить пилотную его версию в Южно-Казахстанской области.

«Полигоном» для апробирования механизмов пилота южный регион был выбран не случайно: согласно статис­тике, именно в ЮКО наиболее высок процент развращения несовершеннолетних, и это несмотря на достаточно высокую религиозность населения, а существующие устои порой являются причинами рукоприкладства. При этом инициаторы ощутили под­держку от главы области.

Резюмируя промежуточные итоги, Салтанат Турсынбекова отметила, что сделано уже очень многое, и не на словах, а на деле. К примеру, в Шымкенте открыт кризисный центр пока на 20 коек, в котором могут временно разместиться женщины, спасаясь от домашнего тирана. Организовано компактное горизонтальное и вертикальное межведомственное взаимодействие, оперативно реагирующее на каждый произошедший случай бытового насилия. Кроме того, отлажена работа психологов, социальных работников и участковых: теперь их задачей будет не сидеть и ждать, когда обратятся за помощью, а самим участвовать в профилактике и выявлении жертв домашних тиранов. И главным успехом проводимых мероприятий можно считать предстоящее создание управления по делам семьи, детей и молодежи.