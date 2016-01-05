​Задача – остаться в «восьмерке»

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

В новый год Континентальная хоккейная лига выступила с матчем в Астане. Единственная воскресная игра собрала почти восьмитысячную аудиторию на стадионе и многомиллионную армию поклонников у экранов телевизоров. И поединок, пожалуй, не оставил никого равнодушным.

И столичные «барсы», и хантымансийские «мамонты» все еще продолжают борьбу за возможность войти в чис­ло восьми лучших команд «Востока», которые получат право сразиться за главный трофей лиги – Кубок Гагарина. И потому ценят каждый набранный балл. Очень многие специалисты ожидали, что после красивой победы над лидером КХЛ – московским ЦСКА – астанинцы без проб­лем одолеют своих соседей по конференции, однако вышло все иначе.

Именно россияне первыми открыли счет на 3-й минуте встречи, полноценно использовав удаление в составе казахстанцев. Правда, «хищники» отыгрались довольно быстро, уже через две минуты сравняв счет усилиями Майка Ландина, – 1:1. Продолжая прессинговать соперника, астанинцы вполне могли увеличить отрыв, но отменно в воротах «Югры» играл Владислав Фокин.

Вдохновленные своим голкипером, полевые игроки «мамонтов», отбросив тактическую схему игры на контратаках, перешли к прорывам к нашим воротам и на 25-й минуте вновь вышли вперед – 2:1. Конечно же, «барсы» прикладывали максимум усилий, чтобы сломить противника, но порой им просто не везло. И все же столичные игроки к исходу основного времени смогли сравнять счет – 2:2 (отличился Дастин Бойд) и перевести игру в дополнительное время.

Очередная пятиминутка никому не дала преимущества, но вот в серии буллитов фортуна все же улыбнулась казахстанцам. Югорчане трижды не смог­ли обыграть нашего вратаря Павла Полуэктова, а вот нападающий сборной Казахстана Роман Старченко был точен, принеся нам победу со счетом 3:2. «Барыс» пополнил свой запас двумя очками, а гости довольствовались лишь одним.

Кстати, в самом начале года комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2015/;16, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информацион­ного бюро КХЛ, определила лауреатов декабря в четырех номинациях. И лучшим защитником ушедшего месяца и года признан Кевин Даллмэн, в 10 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший 11 очков. В этих играх он нанес 34 броска по воротам, провел 11 силовых приемов и блокировал 10 брос­ков соперников.

Также стало известно о том, что канадец, принявший казахстанское гражданство, пое­дет на Матч звезд КХЛ – на втором этапе выборов за него проголосовали представители СМИ, которые освещают игры лиги.

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что «Барыс» в Астане победил команду «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:3.

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