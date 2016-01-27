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Задача усложняется
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Нижнекамский «Нефтехимик», екатеринбургский «Автомобилист» и наш «Барыс» ведут ожесточенную борьбу за 7–8-е места в Восточной конференции, дающие право участвовать в плей-офф. Эти клубы – основные претенденты на оставшиеся две путевки, хотя, конечно же, гипотетически их могут сместить челябинский «Трактор», тольяттинская «Лада», хабаровский «Амур» и ханты-мансийская «Югра». Но вероятность такого результата равна лишь одному проценту.

Наши «барсы» имели прекрасную возможность в очном поединке, да еще на своей площадке, устранить одного из прямых конкурентов. Но не получилось. Вторая команда Татарстана – из Нижнекамска (а первой в этой республике является казанский «Ак барс») – показала, как надо действовать в критических ситуациях. Многочисленным, но немного хаотичным атакам «Барыса» «Нефтехимик» противопоставил великолепную игру вратаря, грамотные розыгрыши в обороне и острые действия в контратаке.
Играя вторым номером, россияне не только первыми открыли счет в игре, но и при равенстве в счете (1:1) смог­ли сгруппироваться и за две минуты до финальной сирены провести еще один быстрый штурм наших ворот и добиться победы (2:1).

Теперь астанинцев и нижнекамцев в турнирной таблице разделяют всего три очка (пока еще в нашу пользу), при этом казахстанцы имеют на одну игру больше. Очень важной будет и сегодняшняя встреча против набравшего ход челябинского «Трактора». Эта российская дружина одержала уже четыре победы подряд, причем последнюю – в Омске над «Авангардом», лидером Восточной конференции.

Продолжаются игры и в регулярном первенстве Казахстана. Павлодарский «Иртыш» у себя дома дважды одолел «Астану» – 9:3 и 7:1. В Петропавловске «Кулагер» вначале уступил столичному «Номаду» – 2:4, а потом взял «зеркальный» реванш – 4:2. Кокшетауский «Арлан» на выезде дважды обыграл ХК «Алматы» – 4:0 и 4:2.
В Усть-Каменогорске местное «ШКО» вначале обыграл гостивший у них ХК «Темиртау» – 3:0, а потом проиграл – 1:2. И наконец, в Рудном местный «Горняк» был дважды бит атырауским «Бейбарысом» – 1:4 и 3:6.

Лидерами первенства по-прежнему являются кокшетауские «волки», на втором месте расположились атырауские «мамлюки», а вот с третьей позиции павлодарские «чайки» смог­ли-таки сместить петропавловских «тулпаров».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана
М Команда И Ш О
1 «Арлан» 44 172–71 114
2 «Бейбарыс» 44 150–91 87
3 «Иртыш» 44 139–99 79
4 «Кулагер» 44 141–116 75
5 «Номад» 44 133–103 73
6 «Темиртау» 44 110–98 69
7 «Алматы» 44 103–138 59
8 «Горняк» 44 120–130 58
9 «ШКО» 44 99–137 39
10 «Астана» 44 56–240 7

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