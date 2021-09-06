​Задачи для ассамблеи

Ассамблея народа Казахстана провела онлайн-обсуждение нового Послания Президента «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

В мероприятии приняли участие члены АНК, представители республиканских молодежных организаций, активисты республиканского молодежного движения Ассамблеи народа Казах­стана «Жаңғыру жолы», волонтеры и другие представители активной молодежи.

Депутат Мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев призвал молодежь Ассамблеи народа Казахстана принять активное участие в продвижении и реализации Послания Главы государства.

Во время обсуждения отмечено, что Послание Президента – это продуманный и реалистичный комплекс экономических, социальных и политических мер, направленных на решение самых острых и неотложных вопросов для государства и общества. От их реализации зависит социально-экономическое благополучие всех граждан Казахстана, развитие нашей страны, достижение стратегических целей государства.

Участники онлайн-встречи особо отметили важность традиции диалога и граж­данского участия, культивирования прогрессивных ценностей, лежащих в основе нашей внутренней солидарности и единства общества.

В ходе заседания также были рассмотрены актуальные задачи, стоящие перед АНК в продвижении и реализации Послания Главы государства народу Казахстана, укреплении общественного согласия и общенационального единства.