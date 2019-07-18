Задачи для системы образования

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Министерства образования и науки, реализации основных программ­ных документов, а также об исполнении его поручений.

Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020–2025 годы.

Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы и задачам, которые она должна решать.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру подготовить нормативные документы, регламентирующие процедуру назначения ректоров национальных университетов на конкурсной основе постановлениями Правительства Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Президента.