Свежий выпуск Задачи для системы образования 18 июля 2019 г. 15:20 В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Министерства образования и науки, реализации основных программных документов, а также об исполнении его поручений.Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020–2025 годы.Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы и задачам, которые она должна решать.Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру подготовить нормативные документы, регламентирующие процедуру назначения ректоров национальных университетов на конкурсной основе постановлениями Правительства Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Президента.