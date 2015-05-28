Задачи и принципы гражданского судопроизводства Свежий выпуск 6971 Фархат БОЛАТУЛЫ, судья Кокшетауского городского суда

Становление Казахстана как правового государства, стержнем которого является режим конституционной законности, обуславливает потребность построения стабильной и оптимальной законодательной основы жизнедеятельности общества и государства.

Построение социального государства лежит в основе всех конституционных положений, определяет не только направленность, но и содержание проводимой государством внутренней и внешней политики, деятельности всех ветвей государственной власти. Одно из векторных направлений конституционных основ государственного управления – гражданское право.

Гражданский процесс играет ведущую роль в жизни каждой страны, следовательно знание его норм крайне необходимо любому казахстанцу. Нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам и исполнении актов суда и иных органов, а также правовые категории, тео­ретические взгляды и концепции являются предметом изучения гражданского процессуального права.

Гражданское судопроизводство – это порядок принудительного осуществления гражданского права. Его задачами являются защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и организаций, укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.

Законность – данный принцип характерен для любой отрасли права, в том числе он является одним из основных начал гражданского процессуального права. В конституционном законе о судебной системе и статусе судей закреплено, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соб­людением всех требований закона и справедливос­ти судом.

Таким образом, законность в деятельности суда означает правильное применение им норм материального и процессуального права, соответствие выносимых судом актов и всех совершаемых им процессуальных действий действующему законодательству.

Сущность принципа законности гражданского процессуального права выражается прежде всего в законнос­ти судебных актов, выносимых судом по гражданским делам. Это означает правильное применение и соблюдение правовых норм при рассмотрении и разрешении споров о гражданском праве и установлении фактов, имеющих юридическое значение. Законным признается судебный акт, при вынесении которого суд применил надлежащий материальный закон и правильно его истолковал, соблюдая при этом нормы процессуального права.

Диспозитивность – данный принцип определяет механизм движения гражданского процесса, его возникновение, развитие и прекращение. Принцип диспозитивности отражает взаимосвязь между гражданским правом (в широком смысле) и гражданским процессуальным правом. Особенностью гражданских прав является то, что их субъекты свободны в распоряжении своими правами. «Граждане пользуются в области своих частных отношений автономией, ограничиваемой законом только в виде изъятия в немногих случаях». Такая специфика правового положения субъектов гражданских правоотношений отражена в ГК: «Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора».

Сущность принципа диспозитивности заключается в том, что материально заинтересованные лица (стороны, третьи лица) могут по своему усмотрению распоряжаться своими правами (как материальными, так и процессуальными), в результате чего оказывают влияние на динамику процессуальных отношений.

Состязательность – данный принцип исходит из противоположности юридических интересов сторон, что обусловливает необходимость состязания между ними в гражданском процессе. Каждая сторона имеет цель добиться благоприятного для себя судебного решения и поэтому обязана доказать и обосновать свои требования и возражения в отстаивании своей правовой позиции при защите нарушенных прав и законных интересов.

Из содержания норм гражданского процессуального права вытекает, что принцип состязательности следует рассматривать в трех аспектах. Первый аспект связан с доказательственной деятельностью сторон и других лиц, участвующих в деле. Обязанность доказывания возлагается в первую очередь на стороны в процессе. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Стороны обязаны сами представлять доказательства, лишь в случаях затруднительности или невозможности представления ими доказательств самостоятельно суд по их ходатайству вправе оказать им содействие в истребовании таковых. Стороны пользуются равными правами в представлении доказательств и учас­тии в их исследовании.

Второй аспект касается выбора стороной своей юридической позиции, а также способов и средств отстаивания в суде этой позиции. Стороны самостоятельно (независимо от суда, других органов и лиц) избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию. Даже в тех случаях, когда сторона изменяет свою позицию (истец отказывается от иска, несогласный с заявленными требованиями ответчик впоследствии признает иск), выбор поведения осуществляется ею самой. Также самостоя­тельно сторона решает и вопрос о средствах и способах отстаивания своей правовой позиции по делу.

Третий аспект связан с формой проведения процесса. Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Весь ход гражданского судебного процесса имеет состязательную форму, от начала до его завершения. Стороны состязаются путем представления доказательств, участия в их исследовании, обоснования своей правовой позиции по делу, выступления с речью в судебных прениях и так далее.

Непосредственность судебного разбирательства. Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства и иные обстоятельства по делу: заслушать объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, государственных органов и органов местного самоуправления. А также ознакомиться с письменными и вещест­венными доказательствами, прослушать звуковые и просмотреть видеозаписи, кино- и фотоматериалы, ознакомиться с материалами иных средств преобразования информации. В необходимых случаях при исследовании доказательств по делу суд заслушивает консультации и пояснения специалиста.

Таким образом, принцип непосредственности определяет способы и методы восприятия судом доказательств по делу. Суд должен устанавливать факты и иные обстоя­тельства дела на основании личного ознакомления, изу­чения и исследования доказательств, представленных сторонами либо истребованных судом по их ходатайству. Восприятие доказательств лично судьей в ходе разбирательства дела обеспечивает правильное осуществление оценки доказательств по делу и вынесение правосудного судебного решения.

Устность судебного разбирательства – этот принцип закреплен в части 2 статьи 177 ГПК, гласящей: «Разбирательство дела происходит устно». Вместе с тем устность разбирательства дела не исключает осуществление документирования, протоколирования хода судебного заседания.

Некоторые процессуальные действия должны совершаться только в письменном виде либо требуют письменного оформления. Например, исковое заявление, апелляционная или кассационная жалоба (протест), надзорная жалоба либо протест в порядке надзора подаются только в письменном виде. Судебные акты также выносятся в письменной форме.

Обозначенные в перечисленных статьях ГПК положения не могут быть поставлены вровень с рассмот­ренными выше принципами гражданского процесса. Принципами, как отмечалось, являются фундаментальные положения гражданского процессуального права, основополагающие идеи о правосудии по гражданским делам, пронизывающие практически все гражданские процессуальные нормы и институты. Это свойство не присуще нормам, обозначенным в вышеназванных статьях ГПК. Последние базируются на конституционных положениях, однако не все конституционные нормы могут возводиться в ранг принципов той или иной отрасли права. С учетом изложенного указанные статьи главы 2 следовало бы включить в другие главы ГПК соответственно их содержанию, за исключением одной. Статья 11 должна быть исключена из ГПК, поскольку это норма материального права и соответствующие положения о праве собственности в развитие норм Конституции закрепляются в гражданском законодательстве.

В то же время нельзя отрицать, что и эти статьи ГПК содержат правила, имеющие в определенной степени общее значение для деятельности судов по осуществлению правосудия по гражданским делам.

Но такое качество свойственно также и некоторым другим нормам гражданского процессуального права, которые тем не менее не признаются в качест­ве принципов судопроизводства. Это означает, что характеристика нормы как имеющей общее значение для определенного вида дея­тельности не дает еще основания признавать закрепленные в ней положения нормами-принципами.