Задачи на долгосрочную перспективу

Халық Кеңесі
Ася Петрова

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі обсудил с общественностью Акмолинской области ключевые приоритеты нового Послания Президента.

Фото: Халық Кеңесі

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область встретился с представителями общественности, трудовых коллективов, научно-экспертного сообщества и этнокультурных объединений. Центральной темой встречи стали разъяснение основных положений Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» и обсуждение путей их практической реализации в регионе.

Послание Главы государства – документ стратегического значения, определяющий вектор развития Казахстана на новом историчес­ком этапе. В нем обозначены масштабные задачи по укреплению экономического потенциала страны, глубокой технологической модернизации и повышению благосос­тояния граждан. Их реализация имеет принципиальное значение для будущего Казахстана и требует консолидации усилий государства и общества, а также активного участия регионов.

Обращаясь к участникам встречи, Ерлан Кошанов подчеркнул, что прочную основу для реализации этих задач создали глубокие преобразования последних семи лет. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно проводятся политические и экономические реформы, обновляется социальная инфраструктура. За этот период построены тысячи школ, детских садов и медицинских учреждений. В целом на социальную сферу нап­равлено 88 трлн тенге. Создано 3,6 млн рабочих мест, а число занятых в малом и среднем бизнесе выросло с 3,3 до 4,5 млн человек.

В числе результатов реформ председатель Халық Кеңесі наз­вал рост ВВП на душу населения с 9,8 тыс. до 15 тыс. долларов за семь лет – более чем на 50%. По этому показателю Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии. По его оценке, политическая и экономическая модернизация позволила стране за короткий срок добиться значительных результатов.

При этом преобразования проходили в условиях серьезных внешних испытаний – пандемии, нестабильности мировой экономики и усиления геополитичес­кой напряженности. Несмотря на эти вызовы, Казахстан продолжил реализацию реформ, получивших общественную поддержку и международное приз­нание. В частности, в рейтинге самых влиятельных стран мира Казахстан занял 34-е место среди 100 государств.

Результаты общенациональных реформ находят отражение и в развитии Акмолинской области. Регион укрепляет позиции одного из ведущих промышленных цент­ров страны, развивает зеленую энергетику, привлекает частные инвестиции и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Одним из примеров позитивных изменений стала цифровая система безопасности Digital Aqmola, внедрение которой сопровождалось почти двукратным снижением уровня преступности. Отдельно отмечены новые социальные объекты – спортивная школа в селе Зеренда и комплекс Kokshe Arena в Кокшетау. Они построены за счет возвращенных государством незаконно выведенных средств. Это наглядный пример того, как принципы Справедливого Казахстана воплощаются в конкретных делах.

Говоря о дальнейших ориентирах развития страны, Ерлан Кошанов подчеркнул, что устойчивый экономический рост неотделим от политической модернизации и обновления общественных отношений. Важнейшим этапом этой работы стало принятие новой Конституции – закономерный результат последовательных преобразований.

По его словам, опыт ведущих стран показывает, что знания, труд, честность и порядок лежат в основе устойчивого развития. Именно с этими ориентирами связаны продвигаемые Президентом ценности «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан». Их укоренение в общественном сознании и повседневной жизни позволят Казахстану занять достойное место среди ведущих стран мира.

Особое внимание в ходе встречи уделено стратегическим задачам, поставленным Главой государства в Послании. Они охватывают ключевые сферы развития страны и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Речь идет о крупных национальных проектах, реализация которых будет определять экономический и инфраструктурный облик Казахстана на десятилетия вперед.

В их числе – «Народная стройка», развитие транспортно-логис­тического потенциала страны и укрепление энергетической независимости государства. Реализация этих инициатив станет дополнительным источником экономического роста и обеспечит значительный мультипликативный эффект. Они будут стимулировать развитие смежных отраслей, создавать дополнительный спрос на материалы, оборудование, транспортные и другие услуги. Это откроет новые возможности не только для крупных компаний, но и для тысяч малых и средних предприятий по всей стране.

Еще одно стратегическое нап­равление Послания – формирование народной цифровой экономики. Как подчеркнул председатель Халық Кеңесі, ключевая задача заключается не просто во внедрении новых технологий, а в обеспечении их доступности для каждого гражданина. Цифровые платформы должны стать инструментом расширения экономических возможностей людей, открывая жителям сел доступ к новым рынкам и клиентам в других городах, а молодежи – возможности учиться, работать и зарабатывать дистанционно, не покидая родных мест. Таким образом, цифровизация призвана создавать равные возможности для самореализации граждан независимо от места их проживания.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на социальных приоритетах Послания. Он подчеркнул, что в центре всех реформ остаются человек, его благополучие и качество жизни. Поэтому решение масштабных экономических и технологических задач должно приносить конкретные результаты, ощутимые в повседневной жизни граждан.

В частности, с 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов первичной медико-санитарной помощи на величину до 40%. Минимальную заработную плату планируется увеличить с 85 до 110 тыс. тенге, что позволит повысить доходы почти 1,8 млн граж­дан. Отдельное внимание уделено развитию инклюзивного образования, поскольку за этими решениями стоят интересы тысяч детей и семей, нуждающихся в особых условиях и поддержке.

При этом, как отмечалось на встречах, успешная реализация президентских инициатив невозможна без постоянной обратной связи с населением. Именно по­этому Қазақстан Халық Кеңесі, приступивший к работе всего месяц назад, начал свою деятельность с прямого диалога в регионах. Такие встречи позволяют не только разъяс­нять проводимые реформы, но и слышать реальные запросы людей, учитывать предложения общественности при выработке решений.

В рамках поездки Ерлан Кошанов и члены Халық Кеңесі, в том числе Вера Ким, Нұртөре Жүсіп и Алена Малькова-Солопова, провели встречи с работниками лес­ного хозяйства, студентами и профессорско-преподавательским сос­тавом Кокшетауского университета имени Шокана ­Уалиханова, а также представителями этнокультурных объединений облас­ти. Участники делились своим видением задач Послания, обозначали актуальные вопросы и предлагали конкретные меры по их реализации.

Члены Халық Кеңесі также ознакомились с работой центра Digital Aqmola, школы-гимназии № 20, открытой в рамках проекта «Келешек мектептері», и Центра активного долголетия. Посещение этих объектов позволило на месте обсудить результаты реализуемых инициатив и потребности жителей региона, отмечается в сообщении пресс-службы Қазақстан Халық Кеңесі.

Подводя итоги поездки, Ерлан Кошанов отметил, что все поступившие предложения и обращения будут систематизированы и приняты в работу с учетом особенностей Акмолинской облас­ти. Прямое взаимодействие с регионами останется одним из основных инструментов Халық Кеңесі в содействии практической реализации инициатив Главы государства.

#регионы #Акмолинская область #Ерлан Кошанов #Халық кеңесі

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