Задачи на перспективу

Свежий выпуск
570
Ольга ФАЙНШТЕЙН
Участие в мероприятии приняли помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Нурлан Ермекбаев, заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Ерлик Кененбаев, руководящий состав центрального аппарата и комитетов МВД, региональных подразделений, уголовно-исполнительной системы, по чрезвычайным ситуациям, а также командующие региональными командованиями Национальной гвардии и начальники ведомственных учебных заведений.
Как сообщила пресс-служба ведомства, на коллегии были обсуждены итоги деятельности МВД за 2014 год, приоритетные задачи полиции на ближайшую перспективу, а также состояние дисциплины, законности и противодействия коррупции в самих органах внутренних дел.
Как отметил Калмуханбет Касымов, прошедший год стал значимым периодом в реализации мероприятий по реформированию МВД. Принят Закон «Об органах внутренних дел», которым заложена основа для создания новой, соответствующей современным требованиям полицейской структуры. Проводилась работа по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы и Концепции кадровой политики.
По словам министра, в результате жесткой учетно-регистрационной политики практически искоренена прежняя практика укрытия преступлений. Впервые за последние годы отмечается снижение преступности. Сократилось большинство ее видов, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, других тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершенных несовершеннолетними и ранее судимыми лицами.
– На фоне снижения преступности решалась наша основная задача – раскрытие преступлений, восстановление нарушенных прав потерпевших, – сказал К. Касымов. – Улучшена раскрываемость подавляющего большинства видов преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.
Министр обратил внимание на то, что в текущем году деятельность системы МВД будет нацелена на создание условий для успешной реализации масштабных задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Работа по переходу на новую модель уголовного закона и уголовного судопроизводства должна происходить без снижения при этом показателей оперативно-служебной деятельности, при неукоснительном оперативном реагировании на все заявления и сообщения о преступлениях.
По итогам коллегии руководителям служб центрального аппарата министерства и регио­нальных департаментов даны конкретные поручения по этим и другим рассмотренным на заседании вопросам.

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Как звучит новое слово
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Танцуют все!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Проверенный опыт плюс технологии
В столице проходят курсы для лидеров в сфере здравоохранения
Продавцы «парковочного» воздуха
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

В столице проходят курсы для лидеров в сфере здравоохранения
Чтобы город был всегда чистым
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]