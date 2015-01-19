Задачи на перспективу Свежий выпуск 570 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Участие в мероприятии приняли помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Нурлан Ермекбаев, заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Ерлик Кененбаев, руководящий состав центрального аппарата и комитетов МВД, региональных подразделений, уголовно-исполнительной системы, по чрезвычайным ситуациям, а также командующие региональными командованиями Национальной гвардии и начальники ведомственных учебных заведений.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на коллегии были обсуждены итоги деятельности МВД за 2014 год, приоритетные задачи полиции на ближайшую перспективу, а также состояние дисциплины, законности и противодействия коррупции в самих органах внутренних дел.

Как отметил Калмуханбет Касымов, прошедший год стал значимым периодом в реализации мероприятий по реформированию МВД. Принят Закон «Об органах внутренних дел», которым заложена основа для создания новой, соответствующей современным требованиям полицейской структуры. Проводилась работа по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы и Концепции кадровой политики.

По словам министра, в результате жесткой учетно-регистрационной политики практически искоренена прежняя практика укрытия преступлений. Впервые за последние годы отмечается снижение преступности. Сократилось большинство ее видов, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, других тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершенных несовершеннолетними и ранее судимыми лицами.

– На фоне снижения преступности решалась наша основная задача – раскрытие преступлений, восстановление нарушенных прав потерпевших, – сказал К. Касымов. – Улучшена раскрываемость подавляющего большинства видов преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Министр обратил внимание на то, что в текущем году деятельность системы МВД будет нацелена на создание условий для успешной реализации масштабных задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Работа по переходу на новую модель уголовного закона и уголовного судопроизводства должна происходить без снижения при этом показателей оперативно-служебной деятельности, при неукоснительном оперативном реагировании на все заявления и сообщения о преступлениях.

По итогам коллегии руководителям служб центрального аппарата министерства и регио­нальных департаментов даны конкретные поручения по этим и другим рассмотренным на заседании вопросам.