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Задачи отечественной фармацевтики
Дастан Куттыбаев

Глава государства придает огромное значение развитию казахстанской фармацевтической промышленности, к 2025 году поручено увеличить долю отечественного производства до 50%.

Какие меры для этого предпринимаются Правительством, рассказали на пресс-конференции в СЦК представители СК «Фармация».

– Одним из основных направлений Комплексного плана по развитию фармацевтической промышленности до 2025 года является развитие науки, создание новых производств с участием мировых игроков, а также реализация кластерной инициативы, – отметил председатель правления СК «Фармация» Ерхат Искалиев. – С целью поддержки предпринимательской инициативы в правилах закупа утверждены процедуры заключения долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на 10 лет. На сегодняшний день Единым дистрибьютором заключено 92 оффтейк-контрактов на 10 лет с 34 казахстанскими производителями на поставку 804 лекарств и 3 944 медицинских изделий. В 2021 году доля закупа у локальных производителей в общем объеме составила 41% с учетом закупа антиковидных вакцин.

Также, по его словам, реализованы конкретные меры по поддержке отечественных фармацевтов. Среди них – пересмотр критериев отбора поставщиков на заключение долгосрочного договора, создание R&D-центров, заключение долгосрочных договоров на дорогостоящие инновационные препараты, возможность получения казахстанского сертификата происхождения на вторичную упаковку, сохранение процедур национальной регистрации для стратегических лекарственных средств и медицинских изделий, развитие кластерной инициативы.

– Большой упор делается на локализацию производства инновационных препаратов с целью увеличения добавленной стоимости продуктового портфеля производителей, технологическое перевооружение отрасли и развитие R&D-центров для собственных разработок с целью наращивания научного и кадрового потенциала фармацевтической отрасли Казахстана, – добавил спикер.

Как проинформировал Ерхат Искалиев, особое внимание уделяется взаимодействию с крупными игроками Big Pharma. Сегодня намечен ряд проектов с такими гигантами глобальной фармацевтики, как Roche, Novo Nordisk, AstraZeneca, Sandoz, Takeda Pharmaceutical Company. На текущий момент уже реализуется проект с Roche по созданию центра компетенций и инноваций по лабораторной диагностике на базе Назарбаев Университета. Также Минздравом РК уже подписан меморандум с этой компанией по открытию совместного производства противоонкологических препаратов.

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