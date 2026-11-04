Задачи Послания Президента обсудили с коллективом завода Tengri Tyres в Сарани

Депутаты Курултая Айсулу Сулеймен и Александр Данилов, члены Қазақстан Халық Кеңесі Виталий Тварионас, Увайс Джанаев, Виталий Хмелевский, а также вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев посетили саранский шинный завод Tengri Tyres. Сегодня это одно из флагманских промышленных предприятий Карагандинской области, обеспечивающее стабильными рабочими местами сотни жителей региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Фото предоставлено пресс-службой Курултая

В ходе встречи с трудовым коллективом участники подробно обсудили ключевые приоритеты Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Особый акцент был сделан на развитии реального сектора экономики, привлечении инвестиций, диверсификации промышленности и технологической модернизации отечественных производств.

В своем Послании Президент обозначил экономическую мощь, развитие современной инфраструктуры и внедрение передовых технологий в качестве важнейших условий укрепления суверенитета и повышения благосостояния граждан. Особое внимание в документе уделено расширению производственных возможностей страны, созданию новых предприятий и качественных рабочих мест.

Эти стратегические задачи имеют непосредственное отношение к таким крупным промышленным площадкам, как Tengri Tyres. Выпуск конкурентоспособной продукции, освоение инноваций и укрепление индустриального потенциала позволяют Казахстану планомерно снижать зависимость от импорта и уверенно выходить на внешние рынки.

Депутат Курултая Александр Данилов подчеркнул важность инициатив Главы государства, направленных на благополучие граждан и устойчивое развитие экономики:

- Послание Президента определяет стратегические ориентиры дальнейшего развития нашей страны. Пристальное внимание уделяется укреплению экономики, внедрению современных технологий, развитию промышленности. Именно отечественное производство, создание новых рабочих мест, поддержка трудовых коллективов формируют прочную основу экономической устойчивости Казахстана. За каждым предприятием стоят люди, их профессионализм, ответственность и ежедневный труд. Поэтому важно создавать условия, при которых производство будет развиваться, а труд каждого человека получать достойную оценку, – отметил Александр Данилов.

Отдельно участники встречи подчеркнули, что масштабное промышленное развитие невозможно без квалифицированных кадров и постоянного повышения профессиональных компетенций. Именно человеческий капитал и готовность осваивать сложные технологии становятся главными составляющими конкурентоспособности современного предприятия.

Сегодня перед Казахстаном стоят амбициозные цели, решение которых требует активного участия бизнеса, производственных коллективов и каждого гражданина. В этом контексте открытый диалог на местах позволяет эффективно разъяснять стратегические ориентиры государства и напрямую обсуждать волнующие людей вопросы.

Гости и сотрудники Tengri Tyres отметили, что достижение масштабных целей, поставленных в Послании, требует слаженной командной работы каждого казахстанца на своем рабочем месте.