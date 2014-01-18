Задачи поставлены – их надо выполнять

Политика
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05 Все это однозначно следует выполнять, причем безотлагательно. Глава государства поставил задачи, а Правительство и отраслевое министерство, другие исполнительные структуры должны их конкретизировать, как в программе развития агропромышленного комплекса до 2030 года, и вместе с нами, сельскими товаропроизводителями, выполнять.

В первую очередь надо обратить внимание на развитие сельских территорий, уравнять село с городом по качеству жизни. Если этого не сделать, о чем не раз говорил Глава государства, то в перспективе может оказаться так, что на селе некому станет работать.

Президент обозначил и другие приоритетные направления, которые на селе сегодня очень актуальны. Он сказал, что важно обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса. Что глобальная потребность в продовольствии будет возрастать, в этот сектор пойдет больше инвестиций. Поэтому нынешние фермеры должны заботиться о росте производства, а не довольствоваться краткими достижениями, связанными с погодными условиями. На земле, сказал Н. Назарбаев, должны работать прежде всего те, кто внед­ряет новые технологии и непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших мировых стандартов.

И далее он заострил внимание на том, что важно создать эффективный земельный рынок, в том числе через прозрачные механизмы ценообразования. Следует устранить все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию. И что будущее – за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом, в форме малого и среднего бизнеса. Казахстан должен стать одним из крупных региональных экспортеров мясной, молочной и других видов продукции. В растениеводстве надо идти по пути сокращения объемов выращивания малорентабельных водоемких культур и замены их овощной, масляничной и кормовой продукцией. Нужен комплекс мер по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения в засушливых регионах современных технологий нулевой обработки почв и других инноваций.

Были названы и другие задачи и направления. Суммируя их, подытожу: лучше не скажешь, так как в Послании обозначены все болевые точки аграрного сектора.

Наше товарищество «Победа» тоже стремится идти по пути прогресса и инвестиций. За годы независимости благодаря стабильным урожаям независимо от погоды мы получили статус элитного семеноводческого хозяйства по производству и реализации семян зерновых и крупяных культур. Общая наша посевная площадь – 25 859 га.

Параллельно мы реализуем проекты по высокопродуктивному животноводству. Завершена реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов. Ведется строительство современного телятника. То есть мы, как требует Президент РК, идем к промышленному животноводству и увеличению элитного маточного поголовья. Что должно стать программой всех животноводов страны. То же самое и в земледелии, где основой должны быть высокоурожайные и засухоустойчивые культуры. Это также наша задача, как и еще ряд новаций в духе Послания Президента РК.

Александр ПОЛЯКОВ, директор сельского ТОО «Победа», депутат Павлодарского областного маслихата

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