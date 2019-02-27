Задачи – прежние

Как отметил Асет Исекешев, задачи, стоящие перед Нацио­нальным банком, остаются прежними. Они были озвучены Главой государства в Пос­лании народу Казахстана и на расширенном заседании Правительства.

– В первую очередь это совершенствование денежно-кредитной политики, оздоровление банковского, финансового и ­реального секторов, нахождение баланса между стабильностью цен и экономическим ростом, – отметил руководитель Админис­трации Президента РК.

Как добавил Асет Исекешев, актуальными вопросами остаются проведение независимой оценки качества активов банков, развитие фондового рынка и другое.

– Необходимо вместе с Правительством выработать систему решений по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста в целях повышения уровня жизни населения, – подчеркнул он.

В свою очередь Ерболат Досаев поблагодарил Главу государства за оказанное доверие и отметил, что будет усилена совместная работа Национального банка и Правительства в целях обеспечения экономического роста страны.

Напомним, что Указом Президента РК № 856 от 25 февраля 2019 года Ерболат Досаев назначен на должность председателя Национального банка РК.