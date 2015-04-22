Задачи выполнены Беседовал Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

– Газиз Турысбекович, как вы считаете, была ли выполнена основная задача, поставленная перед участниками акции?

– Все поставленные задачи и цели выполнены. Так уж совпало, и мы рады этому, что в нынешнем году отмечается не только Год Ассамблеи народа Казахстана, но и такие значимые даты, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 20-летие Конституции Казахстана и 550-летие со дня образования Казахского ханства.

Было приятно осознавать, что казахстанцы хорошо осведомлены об этих датах, почитают историю, с удовольствием делятся своим мнением, поднимают насущные проблемы. За месяц поезд «Менің Қазақстаным» сделал остановки почти в тридцати населенных пунктах во всех регионах страны. Деятельность участников акции распространялась на все социальные группы, особое внимание уделялось ветеранам Великой Отечественной войны, жителям отдаленных уголков страны.

Кроме руководителей и активистов АНК, представителей «Қоғамдық келісім», депутатов Парламента, с нами ехали сотрудники министерств культуры и спорта, образования и науки, по инвестициям и развитию, юстиции, здравоохранения и социального развития, сельского хозяйства, внутренних дел, представители научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций. Состоялись праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады.

Одновременно работала общественная приемная. Наши лекции, выступления – о значимых датах текущего года, основных положениях Послания, о казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия, об общенациональной идее «Мәңгілік Ел» – воспринимались с большим интересом.

– Сколько человек приняло участие в мероприятиях?

– Участниками необычной акции с нашей стороны выступили более 180 человек. Кто-то, отработав 10 дней, уезжал, на его место прибывали другие. Но очень многие из нас, в том числе и вы, журналисты, проделали этот путь от начала до конца. И я бы хотел сказать всем огромное спасибо. И депутатам, и артистам, и юристам, и аграриям.

Конечно же, может, еще большее спасибо надо сказать нашим врачам – это настоящие герои. Они в день давали по несколько сотен консультаций, лечили, а, например, в Жанааркинском районе Карагандинской области приняли очень сложные роды. Мы все были единомышленниками. Так же дружно приняли решение собрать средства в помощь пострадавшим от паводка.

Что касается мероприятий, то их, по нашим приблизительным подсчетам, посетили около 180 тысяч человек. Кто-то приходил на консультации, а кто-то – на концерт. Кстати, в некоторых городах выступления известных исполнителей собирали до 20 тысяч человек на площадях.

К сожалению, из-за погодных условий мы не всегда могли проводить концерты на открытых площадках, приходилось выступать в домах культуры, а они не могли вместить всех желающих. Так, в Семее, где шел ливень, пришлось дать 3 концерта подряд.

– Всегда ли специалисты помогали людям на местах?

– Сразу же скажу: очень часто бывает так, что специалисты на местах не в состоянии дать полноценную консультацию, но благодаря экспертам, которые ехали в поезде, некоторые вопросы решались сразу же.

В то же время отдельные проблемы не могли решить и они. Их проработка возможна лишь на областном уровне или уровне министерств. Все они нами взяты на заметку и будут по мере возможности решаться.

Поднимались и такие вопросы, которые требуют самого высокого уровня рассмотрения. И здесь как раз большую роль призваны сыграть депутаты Парламента, которые встречались с населением на местах.

– Были ли какие-нибудь пожелания от населения?

– Вы знаете, нас очень часто благодарили. А специалистам даже звонили и просили приезжать почаще. Это общее пожелание людей – они просят, чтобы состав «Менің Қазақстаным» отправлялся в путь по республике хотя бы раз в год. Сейчас уже задумываемся, как организовать такие поездки – либо по линии Ассамблеи народа Казахстана, либо по линии министерств и ведомств. Будем выходить с таким предложением.

Более того, прозвучало пожелание организовать межгосударственные поездки. Хотя бы в рамках Казахстана и России. Мы – братские народы, в приграничных регионах проживает очень много близких людей, родственников, друзей. Это дало бы большой толчок дружбе, а именно ради нее и действует Ассамблея народа Казахстана.

Наш путь длиною в 12 тыс. км завершен, но, думаю, это не последняя поездка.