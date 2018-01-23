Задачи высшей школы

Глава государства подчерк­нул, что вузам Казахстана необходимо активно реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами. То есть задачи, которые поставлены в Послании Президента перед высшим образованием, нап­равлены на усиление роли и значения казахстанских вузов не только внутри страны, но и в мировом образовательном пространстве. Тем более что ведутся активные дискуссии по поводу получивших широкое распространение международных рейтингов университетов, ставшие одним из индикаторов измерения их деятельности.

Сразу поясним, что международный рейтинг университетов – достаточно молодое явление и определяется как инструмент выявления эффективности высших школ по определенным нап­равлениям развития. Например, измерение уровня интернационализации, который показывает, насколько университет признаваем и конкурентоспособен в мировом образовательном пространстве.

Наиболее влиятельными рейтингами стали международный рейтинг университетов компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings, Великобритания), Times Higher Education (THE, Великобритания), Академичес­кий рейтинг университетов мира (Шанхайский рейтинг, КНР). К примеру, сейчас в топ-20 QS World University Rankings входят вузы США, Великобритании, Швейцарии и Сингапура, а в топ-500 – вузы уже 57 стран. При этом особо отмечу бурное развитие азиатских университетов и вузов постсоветского пространства.

Казахстанская система высшего образования также определила свои приоритеты в этом направлении. Так, еще в 2011 году в своем Послании народу Казах­стана «Построим будущее вместе» Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу по вхождению казах­станских университетов в рейтинги лучших вузов мира. Эта задача нашла свое отражение в Государственной программе развития образования и науки РК на 2016–2019 годы, направленной на модернизацию содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций.

Отрадно отметить, что в 2016 году в рейтинг QS World University Rankings вошли 8 казахстанских вузов: КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гуми­лева, КазНИТУ им. К. Сатпаева, КазНПУ им. Абая, КБТУ, КарГУ им. Е. Букетова, КазУМОиМЯ им. Аблайхана, ЮКГУ им. М. Ауэ­зова. Наиболее высокие результаты продемонстрированы КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева, входящими в топ-300 и топ-350, согласно международному рейтингу университетов QS World University Rankings. Кроме того, ЕНУ им. Л. Гумилева оказался единственным казах­станским вузом из стран Центральной Азии, занявшим 35-ю позицию из 50 вузов мира, которым нет еще 50 лет (QS TOP 50 under 50).

Все более популярными становятся так называемые регио­нальные рейтинги, которые представляют возможность видеть свои позиции среди тех вузов, которые объединяют культурные, социальные, экономические, исторические связи. Так, рейтинг QS «Развиваю­щаяся Европа и Центральная Азия» (QS Emerging Europe and Central Asia), где ЕНУ по итогам 2017 года занял 24-ю позицию среди 200 вузов региона. Еще раз отмечу, что только 8 вузов Казахстана представлены в общем рейтинге QS World University Rankings, и этот результат продемонстрировал качество казах-станского высшего образования в международном образовательном пространстве.

Многие ведущие вузы мира оценивают потенциального парт­нера с точки зрения его позиций в международных рейтингах. И это становится все заметнее при установлении сотрудничества между университетами. Позиции и узнаваемость ЕНУ им. Л. Гумилева способствовали развитию и укреп­лению сотрудничества с рядом высокорейтинговых вузов, такими как Кембриджский университет (Велико­британия), Университет Калифорнии (США), Университет Осака (Япония), Университет Лунд (Швеция), Автономный Университет Барселоны (Испания) и другие.

Многообразие рейтингов также имеет свои плюсы, так как это возможность вузов проанализировать себя с различных сторон. Каждый рейтинг делает свой акцент на дея­тельности университетов при составлении методологии. Для QS World University Rankings значима репутация среди академических экспертов и работодателей. Times Higher Education, рейтинг университета METU University Ranking by Academic Performance (URAP), анализирует научно-исследовательскую деятельность.

В этом направлении ЕНУ им. Л. Гумилева остается лидером Казахстана по развитию научно-исследовательской деятельности. В 2016 году по цитированию результатов исследований ученых ЕНУ им. Л. Гумилева многие ведущие вузы постсоветского пространства оказались ­позади столичного вуза. А уже в 2017 году Евразийский университет еще раз это подтвердил, впервые войдя в рейтинг QS World University Rankings by Subject по нап­равлению «Физика». Из 1 110 вузов, где преподается дисциплина «Физика», столичный вуз вошел в топ 451–500, что стало достаточно высоким показателем. Оценивание нап­равлений осуществлялось на основе результатов опроса среди академических экспертов и работодателей, цитирования и индекса Хирша.

Международный рейтинг стал, ко всему прочему, инструментом рекламы, ведь он содержит информацию для будущих студентов и родителей, необходимую для принятия решений при выборе вуза. Причем это касается не только казахстанских абитуриентов, но и зарубежных.

Несмотря на многочисленную критику методологии рейтингов, сбор и обработку информации, рейтинг все же служит катализатором развития вуза. Участие в международных рейтингах мобилизует университет, ставит перед ним определенные стратегические задачи. Все это положительно влия­ет не только на имидж казахстанских вузов, но и повышает доверие в мире ко всей системе высшего образования и науки Казахстана.