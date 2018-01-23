Задачи высшей школы

Глава государства подчеркнул, что вузам Казахстана необходимо активно реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами. То есть задачи, которые поставлены в Послании Президента перед высшим образованием, направлены на усиление роли и значения казахстанских вузов не только внутри страны, но и в мировом образовательном пространстве. Тем более что ведутся активные дискуссии по поводу получивших широкое распространение международных рейтингов университетов, ставшие одним из индикаторов измерения их деятельности.
Сразу поясним, что международный рейтинг университетов – достаточно молодое явление и определяется как инструмент выявления эффективности высших школ по определенным направлениям развития. Например, измерение уровня интернационализации, который показывает, насколько университет признаваем и конкурентоспособен в мировом образовательном пространстве.
Наиболее влиятельными рейтингами стали международный рейтинг университетов компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings, Великобритания), Times Higher Education (THE, Великобритания), Академический рейтинг университетов мира (Шанхайский рейтинг, КНР). К примеру, сейчас в топ-20 QS World University Rankings входят вузы США, Великобритании, Швейцарии и Сингапура, а в топ-500 – вузы уже 57 стран. При этом особо отмечу бурное развитие азиатских университетов и вузов постсоветского пространства.
Казахстанская система высшего образования также определила свои приоритеты в этом направлении. Так, еще в 2011 году в своем Послании народу Казахстана «Построим будущее вместе» Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу по вхождению казахстанских университетов в рейтинги лучших вузов мира. Эта задача нашла свое отражение в Государственной программе развития образования и науки РК на 2016–2019 годы, направленной на модернизацию содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций.
Отрадно отметить, что в 2016 году в рейтинг QS World University Rankings вошли 8 казахстанских вузов: КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНИТУ им. К. Сатпаева, КазНПУ им. Абая, КБТУ, КарГУ им. Е. Букетова, КазУМОиМЯ им. Аблайхана, ЮКГУ им. М. Ауэзова. Наиболее высокие результаты продемонстрированы КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева, входящими в топ-300 и топ-350, согласно международному рейтингу университетов QS World University Rankings. Кроме того, ЕНУ им. Л. Гумилева оказался единственным казахстанским вузом из стран Центральной Азии, занявшим 35-ю позицию из 50 вузов мира, которым нет еще 50 лет (QS TOP 50 under 50).
Все более популярными становятся так называемые региональные рейтинги, которые представляют возможность видеть свои позиции среди тех вузов, которые объединяют культурные, социальные, экономические, исторические связи. Так, рейтинг QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (QS Emerging Europe and Central Asia), где ЕНУ по итогам 2017 года занял 24-ю позицию среди 200 вузов региона. Еще раз отмечу, что только 8 вузов Казахстана представлены в общем рейтинге QS World University Rankings, и этот результат продемонстрировал качество казах-станского высшего образования в международном образовательном пространстве.
Многие ведущие вузы мира оценивают потенциального партнера с точки зрения его позиций в международных рейтингах. И это становится все заметнее при установлении сотрудничества между университетами. Позиции и узнаваемость ЕНУ им. Л. Гумилева способствовали развитию и укреплению сотрудничества с рядом высокорейтинговых вузов, такими как Кембриджский университет (Великобритания), Университет Калифорнии (США), Университет Осака (Япония), Университет Лунд (Швеция), Автономный Университет Барселоны (Испания) и другие.
Многообразие рейтингов также имеет свои плюсы, так как это возможность вузов проанализировать себя с различных сторон. Каждый рейтинг делает свой акцент на деятельности университетов при составлении методологии. Для QS World University Rankings значима репутация среди академических экспертов и работодателей. Times Higher Education, рейтинг университета METU University Ranking by Academic Performance (URAP), анализирует научно-исследовательскую деятельность.
В этом направлении ЕНУ им. Л. Гумилева остается лидером Казахстана по развитию научно-исследовательской деятельности. В 2016 году по цитированию результатов исследований ученых ЕНУ им. Л. Гумилева многие ведущие вузы постсоветского пространства оказались позади столичного вуза. А уже в 2017 году Евразийский университет еще раз это подтвердил, впервые войдя в рейтинг QS World University Rankings by Subject по направлению «Физика». Из 1 110 вузов, где преподается дисциплина «Физика», столичный вуз вошел в топ 451–500, что стало достаточно высоким показателем. Оценивание направлений осуществлялось на основе результатов опроса среди академических экспертов и работодателей, цитирования и индекса Хирша.
Международный рейтинг стал, ко всему прочему, инструментом рекламы, ведь он содержит информацию для будущих студентов и родителей, необходимую для принятия решений при выборе вуза. Причем это касается не только казахстанских абитуриентов, но и зарубежных.
Несмотря на многочисленную критику методологии рейтингов, сбор и обработку информации, рейтинг все же служит катализатором развития вуза. Участие в международных рейтингах мобилизует университет, ставит перед ним определенные стратегические задачи. Все это положительно влияет не только на имидж казахстанских вузов, но и повышает доверие в мире ко всей системе высшего образования и науки Казахстана.