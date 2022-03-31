Мужская сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в лиге С, а Молодова вылетела в лигу D.

Во вторник на столичном стадионе «Астана Арена» в рамках стыкового матча Лиги наций УЕФА за место в лиге С наша сборная принимала нацио­нальную команду Молдавии и по сумме двух встреч добилась положительного для себя результата. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей, а в серии пенальти сильнее оказались казахстанские футболисты.

Счет в игре на 13-й минуте открыл защитник сборной Молдавии Игорь Армаш пос­ле паса своего товарища по команде Вячеслава Посмака, который, кстати, также является оборонцем. В этот день нападающим просто не везло, а скорее – не хватало мастерства для того, чтобы увеличить счет. Наши футболисты еще в первом тайме старались хотя бы отыграться, но явно острых моментов не создали.

После перерыва тренерский штаб Андрея Карповича произвел три изменения: на поле вышли Тимур Досмагамбетов, Айбар Жаксылыков и Багдат Каиров. К сожалению, травму получил и был вынужден покинуть поле один из самых опытных защитников нашей сборной Гафуржан Суюмбаев. Как минимум сравнять счет могли Абат Аймбетов и Нуралы Алипа, но тут уже неплохо сыграл защитник молдован Дориан Райлян. Кстати, стоит отметить и игру нашего голкипера Игоря Шацких, который смог нейтрализовать ряд опасных моментов, а потом сыграл ключевую роль в серии пенальти.

Основное время так и закончилось со счетом 1:0 в пользу соперника. А это значило, что нам предстояло сыграть еще дополнительные 30 минут. Напомним, в Кишиневе казах-станские футболисты одержали волевую победу со счетом 2:1, а по сумме двух игр (2:2) сыграли вничью.

Два экстратайма пользу ни одной из сторон не принесли, а дальше уже была непосредственная дуэль вратарей и полевых игроков в серии пенальти, где также не обошлось без интриги. В какой-то момент мы уступали с разницей в два гола (когда голкипера не смог обыграть Абзал Бейсебеков), но вот остальные пробили точно. Свои голы забили Айбол Абикен, Тимур Досмагамбетов, Бахтиёр Зайнутдинов и Айбар Жаксылыков. Ну а победу нам принес Георгий Жуков, который тоже отлично реализовал свой шанс. Кстати, у молдован не смог переиграть нашего кипера Игоря Шацких Йон Николэеску, а Иоан-Кэлин Ревенко и вовсе пробил выше ворот. Таким образом, Молдова вылетела в лигу D, а Казахстан остался в лиге C.

Кто больше всего заслужил эту победу ,так это наши болельщики, которые продолжают поддерживать команду, у которой еще немало огрехов. Очень хочется верить, что тренерский штаб плотно поработает с игроками национальной команды, особенно над их действиями в критических ситуациях. И мы все же увидим преображенную сборную, которой теперь предстоит биться с более искушенными европейскими дружинами.

Отметим, что в группе C Лиги наций УЕФА остается и сборная Кипра, которая дома на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке переиграла национальную команду Эстонии со счетом 2:0 (первая встреча в Таллине завершилась со счетом 0:0). Теперь эта прибалтийская команда в будущем как раз и будет сражаться с Молдовой, а также другими командами лиги D – Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.

Что касается сборной Казах­стана, то в сезоне-2022⁄23 она встретится со сборными Словакии, Азербайджана и Беларуси. Причем с последней сборной еще не все решено, так как она, наряду с национальной командой России, пока отстранена от всех международных турниров в связи с военными событиями в Украине.