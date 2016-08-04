Ночные расчеты

В ночь с 2 на 3 августа на полигоне Гвардейский состоялся второй этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» – «Ночной спринт». Организаторы уточняют, что за время проведения игр подобные состязания проводятся в темное время суток впервые.

Военнослужащие из Казахстана, России, Китая, Кыргызстана и Венесуэлы вели огонь из миномета 2Б11, из РПГ-7В и автомата АК-74 с ночными прицелами. Стрельба из миномета велась из специально подготовленного окопа с укрытия­ми для личного состава радиусом 15 м, при этом дальность стрельбы составляла 1 000–2 500 м. На поражение целей команде выделялись по три мины. За каждый промах добавлялся один штрафной круг. Для стрельбы в ночных условиях участникам были предоставлены прицелы ночного видения «Аселсан» казахстанского производства. Оптика дала снайперам возможность стрелять в ночное время, а также позволила проводить съемку отдельных моментов состязания.

– Особенностями проведения стрельб в темное время суток является то, что в ночном спринте мы не стреляем из пулемета, – рассказывает главный судья конкурса «Мастера артиллерийского огня», командующий ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РК генерал-майор Лут Альчекенов. – Только из миномета, ручного гранатомета и автомата. Для соревнующихся команд от этого прохождение этапа не становится легче. Механикам-водителям приходится управлять техникой с помощью фары, что создает определенную трудность.

При подъезде команды для выполнения задачи по поражению мишени из миномета по команде главного судьи осуществляется подсветка территории осветительными снарядами. На втором круге, когда ведется ночная стрельба из гранатомета и автомата, все участники пользуются средствами ночного наблюдения. Эти приборы нами, как организаторами, выданы всем военнослужащим – всем командам, которые принимают участие, за исключением команды РФ, которая прибыла на своей технике и использует собственное оборудование. Следующий этап конкурса, где будут участвовать вторые расчеты команд, мы проведем сегодня.

Минометные расчеты Казахстана в ночных условиях с успехом преодолели все препятствия и на максимальной скорости вышли на финишную прямую. По итогам второго этапа конкурса команда Казахстана стала лучшей и находится на первом месте с результатом 16 минут 23 секунды. На втором месте – Россия (16 минут 41 секунда), на третьем – Кыргызстан (23 минуты 15 секунд) и на четвертом – Венесуэла (24 минуты 35 секунд).

Дрожащее небо

Днем ранее в небе над полигоном Гвардейский военные летчики ВВС Казахстана устроили грандиозное авиашоу. Первым под облаками появился экипаж самолета Су-30, пилотируемый подполковниками Владимиром Ткачом и Темиртасом Ибрае­вым. За пируэтами крылатой машины зрители следили затаив дыхание. «Петля Нестерова», «Форсированный разворот на горке», «Управляемый штопор», «Колокол» и «Форсированный вираж на малых скоростях» – при выполнении фигур высшего пилотажа буря аплодисментов с трибун нередко заглушала рев двигателей.

Следом в небе появилась пилотажная группа «Жетысу» в составе трех истребителей Су-27 и одного Су-30. Ведущим группы выступил полковник Тимур Омаров, за ним на боевых самолетах следовали подполковники Нурлан Оразов и Арслан Галимов, а также полковник Ерлан Козгулов, замыкавший пилотажную группу. Кульминацией зрелища стало выполнение оригинального роспуска звена самолетов «Байтерек», сопровождаемого красочным салютом.

Не менее зрелищным выглядело выступление полковника Талгата Сыздыкова на казахстанском вертолете ЕС-145. «Воронка», «Спираль», «Форсированный разворот», «Разворот и поворот на горке» – в исполнении винтокрылой машины были исполнены безупречно. Надо сказать, что зарубежные наблюдатели высоко оценили подготовку казахстанских пилотов и их мастерство.

Целевое назначение

Во время подготовки материала в печать на полигоне Гвардейский еще продолжались состязания военнослужащих разных стран, принимающих участие в конкурсе «Снайперский рубеж». Каждому из участников необходимо за 5 минут совершить 10 выстрелов по мишени, находящейся на удалении в 300 м. При этом кандидат, отбираемый для работы в качестве снайпера, должен прослужить не менее трех лет в других подразделениях и обладать такими качествами, как хорошее зрение, проницательность и сообразительность, настойчивость, терпеливость и выносливость. Также проверяется физическая подготовка кандидата и наличие у него интереса к оружию, ведь снайперу необходимо справляться со своей работой в условиях стресса, переносить одиночество в течение длительного времени.

В следующем году Казахстан вновь встретит на своей земле Армейские меж­дународные игры, но уже в обновленной программе. На территории наших военных полигонов впервые пройдут уже шесть конкурсов, два из которых – совершенно новые, оригинальные по формату и участникам.

Впервые в программу Армейских международных игр будут добавлены ралли на бронированных автомашинах, а также специальная номинация для военнослужащих-женщин – многоборье. К ним добавятся также ныне существующие в программе АрМИ конкурсы, которые в 2017 году поменяют свои места дислокации и пройдут на казахстанских военных полигонах. Это битва военных поваров – «Полевая кухня», соревнование кинологов – «Верный друг», а также состязания артиллеристов и снайперов – «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж».

Примечательно, что Казахстан стал первой страной, которая расширила гео­графию Армейских международных игр. Военный полигон Гвардейский в текущем году в первый раз принимает участников АрМИ – лучших снайперов и артиллеристов 12 стран с трех континентов. Состязания нового формата, местом проведения которых теперь является и Казахстан, объединяют военнослужащих армий всего мира, открывая новые возможности для обмена опытом и перспективного международного военного сотрудничества.