Задание на послезавтра Свежий выпуск 413 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Вы, кстати, не замечали, что, говоря о школе будущего, мы, как правило, замыкаемся лишь на технических новшествах, типа – каждому ученику по компьютеру! В каждый класс – интерактивную доску! Даешь электронное обучение!

Спорить не приходится – технический прогресс, конечно же, великое дело, но, как показывает практика, не все замыкается на технику. Не случайно классик верно подметил, что все проблемы начинаются в головах. Так и в школе – любая техническая новинка, как ручка в руках ученика, которая лишь помогает писать, но сама по себе не сделает человека грамотным.

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Этим летом, например, мне довелось побывать в Царскосельском лицее близ Санкт-Петербурга, где учился Александр Пушкин. Как известно, лицей призван был воспитывать элиту общества – людей высоконравственных, любящих свое Отечество. Здесь не только давали глубочайшие знания, но и занимались формированием духовности.

В лицее царила творческая обстановка, побуждавшая к постижению нового, – то, чего, как мне представляется, не хватает нашей школе. И еще хотелось бы подчерк­нуть: преподавание музыки или рисования, например, велось не примитивно, не формально, а на профессиональном уровне. Скажем, все воспитанники лицея прекрасно играли на каком-либо музыкальном инструменте, знали толк в нотной грамоте. Я видела выставленные в музейной витрине рисунки Пушкина и, признаюсь, была удивлена высоким уровнем их исполнения. А как лицеисты умели держать себя в обществе, как свободно они владели несколькими иностранными языками, какими прекрасными были танцорами, фехтовальщиками, наездниками!..

У нас же, как считает независимый эксперт в сфере образования, директор ОФ «Социальная динамика» Елена Ожго, дети постоянно находятся за партой, и это не есть хорошо. Причем огромное число предметов дает мало академических навыков, таких как грамотное письмо, хороший счет, чтение. То есть тех самых базовых знаний, без которых нельзя двигаться дальше.

В то время как школа будущего, как мне представляется, призвана воспитывать гармонично развитую личность, сочетающую серьезные знания с не менее серьезными физическими навыками. В такой школе, где преследуется принцип «учиться надо весело, чтоб хорошо учиться», детям наверняка будет уютно, комфорт­но, они научатся ощущать себя успешными людьми. А это и есть тот исторический оптимизм, без которого не может существовать благополучное общество и без которого невозможно активно двигаться вперед.



