​Задержала вора

Мужчина специально пришел в учебное заведение, чтобы совершить кражу. В одном из кабинетов внимание непрошеного визитера привлекла женская сумочка, в которой, как позже выяснилось, находились около 20 тыс. тенге, сотовый телефон и удостоверение личности. Недолго думая вор схватил сумку и быстрыми шагами направился к выходу.

У входных дверей подозрительного человека заметила Махаббат, которая, загородив выход, не дала ему уйти. Мужчина пытался вырваться из хрупких рук инс­пектора, но та, не растерявшись, сумела противостоять его попыткам скрыться.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в ИВС УВД Павлодара. Сколько аналогичных преступлений успел совершить фигурант в нашем городе – покажет следствие. Любителю легкой наживы грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Лейтенант полиции Махаббат Кисатова служит в органах внутренних дел с мая 2016 года после окончания Алматинской академии МВД РК. За время профессиональной деятельности это ее первое задержание, которое она, наверное, запомнит на всю жизнь.