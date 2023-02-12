Задержали подозреваемого в покушении на убийство в области Жетісу
55
Он чуть не убил двух парней.
Страшное ЧП произошло в поселке Жетысуской области. Там под следствие попал 17-летний подросток, который подозревается в покушении на убийство двоих местных жителей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей, 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый.
Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно ст.24, ст. 99 УК РК "Покушение на убийство".