Задержали за взятку

По факту получения акимом сельского округа незаконного денежного вознаграждения начато досудебное расследование.

Известно, что 26 июля антикоррупционная служба провела обыск­ у акима Спасского сельского округа Есильского района СКО и изъя­ла денежные средства в сумме 130 тыс. тенге, «являющиеся предметом взятки».

Как сообщили в прокуратуре области, чиновник уже дал признательные показания, в отношении него применена мера принуждения в виде «Обязательства о явке». «В настоящее время по уголовному делу проводится досудебное расследование, остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», – подчеркнули в надзорном органе.

Напомним, акимом сельского округа подозреваемый был назначен в апреле прошлого года. Сообщение о его задержании прокомментировал и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Отвечая на вопросы журналистов в ходе очередной пресс-конференции, он подтвердил информацию о задержании: «Действительно, его задержали, – сказал Кумар Аксакалов. – Он дает признательные показания. Заключил соглашение со следствием. Это ускоряет все процессы…»