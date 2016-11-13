Задержан директор сгоревшего Батутного центра Almaty Towers

"Директор ТОО "Батутный центр" гражданин Д. Туяков, 1983 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 292 ч. 3 УК РК ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия")", – говорится в сообщении ДВД Алматы.
В ближайшее время он будет представлен суду для избрания меры пресечения на период досудебного расследования. Производство по уголовному делу поручено Управлению дознания ДВД.
Напомним, что из-за возникшего в БЦ пожара погибли 54-летний сварщик и пятеро студентов алматинских вузов, которые подрабатывали на стройке. Предполагается, что студенты были заперты снаружи из-за того, что "работодатель боялся воровства".