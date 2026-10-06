Задержан экс-главком ВМС после трагедии на Каспии

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Каната Ниязбекова подозревают в халатном отношении к службе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

Фото: пресс-служба МВД

По данным ведомства, военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК капитан 1-го ранга.

С санкции суда он арестован. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Актау состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель военнослужащих в Мангистауской области. 

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 17 военнослужащих были унесены в море. 14 человек погибло. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия.

Пять должностных лиц системы Минобороны задержаны по делу о гибели военнослужащих. 

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