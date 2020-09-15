Задержан еще один подозреваемый в убийстве фермера в Атырауской области
Происшествия
По факту убийства фермера в Жылыойском районе Атырауской области задержан второй подозреваемый, сообщает Azh.kz.
Ранее сообщалось, что 6 сентября 47-летний житель Жылыойского района, глава крестьянского хозяйства "Боздақ" Нуралы Нуртлеуов на мотоцикле выехал в степь искать табун своих лошадей – и сам пропал. Поиски велись с участием сотрудников ДЧС, полиции и волонтёров, использовался вертолёт. А 14 сентября тело фермера с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном колодце для водопоя скота в 70 км от его зимовки.
Для расследования пропажи была создана следственно-оперативная группа из числа самых опытных сотрудников департамента полиции.
Так, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель Кульсары 1982 года рождения, у него изъято охотничье ружье 16-го калибра.
"На этом оперативно-розыскные мероприятия не остановились, и вскоре был задержан ещё один подозреваемый – местный житель 1967 года рождения", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.
Досудебное расследование проводится по статье 99 УК РК – "Убийство". Назначен ряд экспертиз.