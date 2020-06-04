Общество
Задержан гендиректор Wall Street Invest Partners
Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО "Wall Street Invest Partners" М. Нусупбеков, информирует Polisia.kz со ссылкой на Следственный департамент МВД РК.

Как ранее сообщалось, руководители ТОО "TeleTrade Central Asia" и ТОО "Wall Street Invest Partners", открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.

Свою деятельность указанные компании осуществляли, прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией "Tele Trade D.J. LTD", зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, также открыв счета в зарубежных банках.

Напомним, ранее был задержан организатор преступной схемы и руководитель ТОО "TeleTrade Central Asia" Б. Есполов, который с санкции суда взят под стражу.

В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.

В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователи провели обыски и изъяли документацию, связанную с преступной деятельностью.

В настоящее время ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компании. МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО "TeleTrade Central Asia", ТОО "Wall Street Invest Partners" и TeleTrade D.J. LTD обратиться в Следственный департамент МВД.

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