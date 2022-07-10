Задержан и.о. начальника ДУИС Шымкента – МВД

Задержан временно исполняющий обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы города Шымкента. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении МВД РК.

Как уточняется, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел. Обо всех таких фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД», – заявили в ведомстве.

В мае сообщалось, что 17 сотрудников ДУИС Шымкента были наказаны за побег обвиняемого из СИЗО. Сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы привлекли к дисциплинарной ответственности, один из них был уволен.