Задержан мошенник, обещавший переоформление авто из стран ЕАЭС

Фото: oto.net

Сотрудниками Центра по противодействию киберпреступности МВД была выявлена страница в Телеграм c описанием "Официальное и законное переоформление авто из стран ЕАЭС на казахстанский учет".



Аферист с помощью канала давал объявление о постановке на учет автомашин, пригнанных из ближнего зарубежья. Получив оплату за свои "услуги" на электронный кошелек, мошенник добавлял обманутых клиентов в "черный список" и больше не выходил на связь.



В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, а затем признал свою вину.



МВД настоятельно рекомендует не пользоваться услугами граждан, предлагающих регистрацию авто и получение водительского удостоверения за определенную плату, так как эти действия являются незаконными. Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляется только НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", либо посредством портала электронного Правительства.



Необходимую информацию об этих государственных услугах граждане могут получить на сайте еgov.kz, либо по номеру единого контакт центра "электронного Правительства" – 1414.



Кроме того, за консультацией можно обратится в подразделения административной полиции:



1. ДП города Нур-Султан (87172) 53-27-74,71-69-77

2. ДП города Алматы (87272) 98-50-71

3. ДП города Шымкент (87252) 97-66-95, 30-02-02

4. ДП Акмолинской области (87162) 72-21-89, 72-33-54

5. ДП Актюбинской области (87132) 52-51-00

6. ДП Алматинской области (87828) 24-11-126

7. ДП Атырауской области (87122) 98-10-55

8. ДП Восточно-Казахстанской области (87232) 23-41-65

9. ДП Жамбылской области (87262) 99-78-38, 99-76-46

10. ДП Западно-Казахстанской области (87112) 92-11-13, 35-04-84

11. ДП Карагандинской области(87212) 77-26-63

12. ДП Кызылординской области (87242) 29-77-44

13. ДП Костанайской области (87142) 75-38-29

14. ДП Мангыстауской области (87292) 47-45-10, 47-45-11

15. ДП Павлодарской области (87182) 37-77-36

16. ДП Северо-Казахстанской области (87152) 32-00-22, 32-00-19

17. ДП Туркестанской области (87253) 35-86-37

