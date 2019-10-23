Задержан мужчина, стрелявший в инспекторов водоохраны в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в инспекторов водоохраны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
"Примерно в 9 часов утра в дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился житель Сарыагашского района, работающий инспектором водоохраны. Потерпевший сообщил, что ночью во время рейдовых мероприятий они заметили на Шардаринском водохранилище лодку с тремя подозрительными лицами, занимавшимися незаконной ловлей рыбы. Увидев инспекторов водоохраны, молодые люди предприняли попытку скрыться, однако через 17 километров их лодка застряла. В этот момент на берегу появилась группа неизвестных лиц, которые угрожая инспекторам оружием, выстрелили им под ноги, забрали сотовые телефоны и вместе с рыбаками скрылись на автомашине в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
На розыск и задержание подозреваемых в отделе полиции ориентировали весь личный состав, в том числе оперативников и участковых инспекторов полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП задержали подозреваемого, стрелявшего в сторону инспекторов, в собственном доме. Им оказался житель Шардаринского района, отец одного из браконьеров. При обыске стражи порядка изъяли у задержанного охотничье ружье 16 калибра и сотовые телефоны потерпевших.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе напомнили, что на территории Туркестанской области в настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", которое продлится до 31 октября текущего года. ОПМ направлено на выявление и пресечение правонарушений в сфере природоохранного законодательства, незаконной охоты, вылова водных животных, порубки деревьев, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов.