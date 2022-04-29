Задержан начальник миграционной службы ДП Атырауской области

Сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали начальника миграционной службы департамента полиции Атырауской области Руслана Адилова, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, 27 апреля Руслан Адилов вместе со своим братом подстрекали гражданина Республики Молдова, которому грозило выдворение за пределы РК, к даче взятки судье Атырауского городского суда. Взятку в размере 6 тысяч долларов полковнику Адилову передал директор рекрутингового агентства, но братья не передали деньги судье, а оставили себе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 367 ("Подстрекательство к даче к даче взятки группой лиц по предварительному сговору").