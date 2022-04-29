Происшествия
Задержан начальник миграционной службы ДП Атырауской области

Сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали начальника миграционной службы департамента полиции Атырауской области Руслана Адилова, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, 27 апреля Руслан Адилов вместе со своим братом подстрекали гражданина Республики Молдова, которому грозило выдворение за пределы РК, к даче взятки судье Атырауского городского суда. Взятку в размере 6 тысяч долларов полковнику Адилову передал директор рекрутингового агентства, но братья не передали деньги судье, а оставили себе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 367 ("Подстрекательство к даче к даче взятки группой лиц по предварительному сговору").

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Без скидок на погодные условия
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки государства
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Происшествия
Пролежавшая 10 дней в коме роженица скончалась в Уральске
Происшествия
Человеческий фактор: что привело к крушению самолета Bek Ai…
Происшествия
Антикор расследует факт доведения до самоубийства пресс-сек…
Транспорт , Происшествия
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]