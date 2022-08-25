Задержан напавший с кирпичом на девушку павлодарец

В Павлодаре задержан мужчина, напавший с кирпичом на девушку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе досудебного производства установлено, что 27-летний житель Павлодара хотел отобрать сотовый телефон у девушки. Расследование проводится по факту разбойного нападения. Подозреваемый водворен в ИВС города", – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Он отметил, что также проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Напомним, в Центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя девушка с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 21 августа в 01:10 часов у подъезда дома напал на неё с кирпичом. После чего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого.