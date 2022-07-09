Задержан подозреваемый в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда"

Пресс-служба департамента полиции Алматинской области сообщила о задержании подозреваемого в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда", передает Kazpravda.kz.

Напомним, накануне стало известно, что скончался 23-летний парень, пострадавший в потасовке на рынке "Алтын Орда". Последние несколько дней он находился в коме в одной из алматинских больниц.

Видео потасовки двух парней появилось в соцсетях в середине июня. На кадрах запечатлен момент, как один из молодых мужчин пытается удержать другого за одежду и просит вернуть похищенный им телефон. В итоге, дважды ударив оппонента по лицу, подозреваемый скрылся с места происшествия.

По информации областного управления здравоохранения, 20 июня пациент поступил в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу и скончался 8 июля утром.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 28-летнего подозреваемого, являющегося уроженцем Жамбылской области. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Карасайского районного управления полиции. В отношении него проводится уголовное расследование по ст. 192 ч.3 п.1 УК РК (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области, подполковник полиции Ельдар Абдикенов.

Со слов стражей порядка, мужчина скрывался в соседнем регионе, где и был задержан оперативниками Алматинской области.

"На сегодня проводятся все необходимые следственные действия, по результатам которых в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение", - добавили в ДП.