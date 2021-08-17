Задержан руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области

Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz
. со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционная служба проводит расследование в отношении руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Акмолинской области».
Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий.
14 августа текущего года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.