Задержан руководитель управления труда Павлодарской области
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области изобличен во взяточничестве руководитель областного управления труда Ергали Аскаров, сообщает Kazpravda.kz.
"Установлено, что Ергали Аскаров при посредничестве своего подчиненного получил незаконное вознаграждение в размере 1 млн тенге от представителя ТОО "Павлодарский завод легких конструкций" за выдачу положительного заключения по несчастному случаю с тяжким исходом, произошедшим с работником предприятия", – говорится в распространенной информации.
В настоящее время Аскаров задержан и водворен в ИВС Павлодара.
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