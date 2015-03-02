Задержан сбытчик героина Свежий выпуск 944 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый пакет, внутри которого находились три свертка желтого цвета, обмотанных скотчем. В них-то и обнаружилось гранулированное вещество серо-белого цвета. Судебно-криминалистическая экспертиза подтвердила: это – героин. Вес наркотика составил 3 кг 200 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 часть 4 УК РК, предполагающей уголовную ответственность.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. В настоящее время полицейские выясняют возможные каналы поставки и сбыта героина.



