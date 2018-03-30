Фото из открытых источников
По подозрению в покушении на получение взятки задержан сотрудник прокуратуры Жамбылской области, передает Kazpravda.kz
.
"29 марта сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры задержаны старший помощник прокурора Жамбылской области Әбдіхалық Д. и ранее судимый Утешбаев А. Әбдіхалық Д. подозревается в покушении на получение взятки в размере 1,2 миллиона тенге через посредника – Утешбаева А. – для решения вопроса о переводе одного из осужденных учреждения ЖД-158/2 Тараза в учреждение минимальной безопасности (колония-поселение)", – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Отмечается, что в настоящее время оба фигуранта задержаны и водворены в ИВС УВД Тараза. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.