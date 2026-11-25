Ему и его подельникам вменяют участие в коррупционной схеме с бывшим руководством «Самрук-Казына»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 ноября службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания член правления АО «НАК «Казатомпром» Куаныш Омарбеков и другие лица, передает Kazpravda.kz

«Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством «Самрук-Казына». Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса РК», - сообщили в КНБ.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок Главы государства и соблюдения принципа «Закон и Порядок» продолжается.

Как сообщалось, 11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «НК «КТЖ» Елжас Отыншиев.