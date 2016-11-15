Задержан угрожавший открыть стрельбу в актауском детсаду – ДВД
В Актау неизвестный мужчина угрожал сторожу детского сада открыть стрельбу. Сотрудники полиции оперативно задержали его и доставили в УВД города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД Мангистауской области.
ЧП произошло во второй половине дня 14 ноября.
"Вызов поступил в 15.30 от сотрудников детского сада № 29 в 9-м микрорайоне. По прибытии сотрудники полиции задержали мужчину 1984 года рождения, который до этого успел скрыться с места происшествия. Он находился в алкогольном опьянении. Мужчина угрожал охраннику металлическим микрофоном. Сейчас ведется досудебное расследование в отношении задержанного. Также выяснилось, что данный мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", – рассказали в ДВД.
Как сообщил портал Lada.kz со ссылкой на очевидцев происшествия, мама одного из воспитанников детского сада увидела, как на территорию сада зашел мужчина, одетый во все черное. Он сказал женщине, что детям необходимо уйти. Мужчина пригрозил сторожу, что выстрелит.
"Когда я вышел из детского сада, этот мужчина стал мне угрожать каким-то предметом, не могу его описать. Я очень испугался, но вывел его за территорию сада. Он убежал в рядом стоящий дом. После чего я сразу вызвал полицию. До приезда полиции мы закрыли все двери и окна в детском саду. Я проработал в саду три года и впервые столкнулся с таким случаем", – рассказал охранник детсада № 29 Кайдар Сейлбаев.
Между тем, по информации соседей, в квартире, в которой был задержан подозреваемый, живут люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками.