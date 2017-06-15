​Задержан в тот же день

Сотрудниками полиции был оперативно задержан мужчина, подозреваемый в убийст­ве 46-летней женщины.

13 июня в дежурную часть УВД Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что у себя дома в ванной комнате обнаружено тело женщины 1971 года рождения. Согласно заключению экспертизы, ее смерть наступила в результате удушения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в тот же день сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 33-летний житель Кокшетау, ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты, имеются признательные показания. Задержанный мужчина водворен в следственный изолятор временного содержания. Возбуждено досудебное производство по статье 99, часть 1, УК РК (убийство).