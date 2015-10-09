Задержан виновник стрельбы в студенческом городке Аризоны

Полиция задержала человека, подозреваемого в стрельбе на автопарковке студенческого городка Университета Северной Аризоны (УСА), и установила его личность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Это 18-летний Стивен Джонс, учащийся школы города Флагстафф, сообщил шеф отделения полиции при вузе Джей Фаулер. Он на пресс-конференции также информировал, что стрельбе, в результате которой был убит один человек и ранены еще трое, предшествовала драка двух групп лиц. Назвать их возраст и другие данные полицейский отказался.

Как информировала администрация УСА, стрелявший был задержан и заключен под стражу. ЧП было исчерпано задолго до начала занятий, поэтому преподавательский состав решил не отменять их.

По словам представителя университета Синди Браун, первый звонок из полиции по поводу ЧП последовал в 01.20 по времени Западного побережья США (11.20 мск). Автопарковка, где произошел инцидент, расположена в северо-восточной части студенческого городка, в котором проживают более 20 тыс. человек. Общее число учащихся превышает 25 тыс. человек.

